taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7200
EURO
3,9396
ALTIN
150,08
PETR
55,3400

Peçeteye çizilen haritayla Libya'yı 3'e bölme planı

Guardian'ın haberine göre Trump'ın danışmanlarından Sebastian Gorka peçeteye çizdiği haritayla Libya'yı üçe bölmeyi teklif etti.

10.04.2017 - 08:55
  1. Haberler
  2. Dünya

1

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre üst düzey bir ABD'li yetkili, peçeteye çizdiği haritayla Libya'yı Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki üç ayrı bölgenin sınırları üzerinden bölmeyi önerdi.

ÜLKEYİ ÜÇE BÖLME TEKLİFİ

Stephane Kirchgaessner ve Julian Borger imzalı haberde Donald Trump'ın yardımcılarından Sebastian Gorka, Avrupalı bir diplomatla buluşmasında bir peçeteye çizdiği harita ile ülkeyi üçe bölmeyi teklif etti.

Plana göre Trablus ve Tobruk denize kıyısı olan Trablusgarp ve Sirenayka adlı iki ayrı ülke olurken Çad sınırına yakın Fizan bölgesinde de ayrı bir devlet kurulması öngörülüyor.

SEBASTİAN GORKA

Trump'ın Libya özel temsilcisi olmak için çabalayan Gorka, radikal İslam karşıtı görüşleriyle biliniyor.

UZMANLAR UYARDI: SINIR ÇATIŞMALARINI KÖRÜKLER

Libya'da 2011 yılındaki ABD destekli müdahalenin ardından Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle artan çatışmalar hâlâ sürüyor.

The Guardian'a konuşan uzmanlar ülkeyi üçe bölmenin bölgeler arasında bulunan petrol rezervleri nedeniyle sınır çatışmalarını körükleyeceği uyarısında bulunuyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

174
Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

77
Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

106
Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

78
Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

23
The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

The Times Yenikapı'da milyonları göremedi

61
Igor Tudor yeni sezona hazırlanıyor

Igor Tudor yeni sezona hazırlanıyor

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM