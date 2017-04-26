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Pelin Batu'nun tencere tava çağrısını takan olmadı

Ağlayarak 'hayır' oyu kullanacağını açıklayan Pelin Batu, sandıktan 'evet' çıkınca tencere tava eylemlerinin başlamasını istemişti.

26.04.2017 - 12:09
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Pelin Batu'nun tencere tava çağrısını takan olmadı

16 Nisan'da sandık başına giden Türkiye'nin kararı 'evet' olunca, milletin iradesine gölge düşürmek isteyenler sokakları karıştırmaya çalıştı. 2. Gezi hayaliyle sokağa çıkanlar, kalabalık gruplar haline gelemedi.

"TENCERE TAVA ÖNEMLİ"

Sokak eylemleriyle ilgili konuşan Pelin Batu, kadınların mücadelesinin önemli olduğunu belirterek, "Her cümlesinde kadına ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapan insanların hegemonyasındayız. Bu nedenle özellikle kadınların oylarına sahip çıkması, sokaklarda eylem yapması, tencere tava ile protesto etmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

PELİN BATU'YU DİNLEYEN OLMADI

Referandum öncesi ağlayarak 'hayır' oyu kullanacağını açıklayan Pelin Batu'nun bu çağrısı karşılık bulmadı.

Referandum sonuçlarını kabul etmeyenler, sokağa çıksa da istenilen kalabalık grupları oluşturamadı.

Pelin Batu ağlayarak hayır dedi VİDEO

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