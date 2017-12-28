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Pelin Karahan büyük oğlu için parti düzenledi

Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay'ın büyük oğlu Ali Demir 3 yaşına girdi.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 10:24..
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Ünlü oyuncu ve eşi, oğulları için sürpiz doğum günü partisi organize etti. Pelin Karahan ile eşi geceye ait fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

ANNE VE BABADAN GÜZEL DİLEKLER

Pelin Karahan fotoğrafların altına "İlk göz ağrım... Nasıl büyüdün! Ailene ülkene hayırlı evlat olursun inşallah... İyi ki doğdun Ali Demir" yazdı.

Pelin Karahan'ın oğlu Ali Demir 3 yaşında

Baba Bedri Güntay ise "Bugün benim canımdan çok sevdiğim oğlum doğmuş... Yüce rabbim bana inşallah senin hep güldüğün, mutlu olduğun, huzurlu olduğun, başarılı olduğun güzel günlerini görmeyi nasip eder iyi ki varsın" mesajını yayıladı.

Pelin Karahan büyük oğlu için parti düzenledi

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