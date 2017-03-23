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Pendik'te 42 milyon liralık eroin ele geçirildi

Pendik'teki RO-RO limanında değeri 42 milyon TL olan 210 kilo likit eroin ele geçirildi.

23.03.2017 - 17:25
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Pendik'te 42 milyon liralık eroin ele geçirildi

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı basın müşavirliğinden yapılan açıklamada; İran'dan Hollanda'ya gitmek üzere İran vatandaşı A.D.A.'nın idaresinde Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen transit eşyayı taşıyan TIR, şüpheli görülerek arama hangarına yönlendirildi.

LİKİT EROİN BULUNDU

Gümrük muhafaza ekiplerinin araç üzerinde incelemeleri sırasında Narkotik Dedektör Köpeği Akira'nın aracın dizel katkı maddesi deposunun bulunduğu kısma tepki vermesi üzerine depo sökülmeye başlandı. Ekipler, deponun şamandıra kapağını söktükten sonra, depo içerisinde bulunan sıvı maddeden numune aldı. Geleneksel uyuşturucuların yanında yeni nesil uyuşturucuları da tespit edebilen ve toplam 16 Bin madde tanımlayabilen uyuşturucu test kiti ile yapılan analizde, maddenin likit eroin olduğu anlaşıldı.

PİYASA DEĞERİ 42 MİLYON TL

Depodan boşaltılarak yapılan tespitte söz konusu maddenin toplam ağırlığının 210 kilo olduğu tespit edildi. Yapılan laboratuvar analizinde de maddenin likit eroin olduğu teyit edildi. Söz konusu uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 42 milyon TL olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan A.D.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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