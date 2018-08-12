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Pendik'te korkunç infaz kamerada

Pendik'te ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan Pakistan uyruklu kişi hayatını kaybetti.

DHA | 12.08.2018 - 17:40..
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Kaynarca Mahallesinde meydana gelen olayda, ayakları bağlı yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Pendik'te korkunç infaz kamerada VİDEO

AYAKLARI ÇARŞAFLA BAĞLANMIŞ

Polis ekipleri hayatını kaybeden kişinin cesedi eve evinde geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ayakları bağlandıktan sonra 4. kattan aşağı atılan kişinin 3 ev arkadaşını ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Olay yeri inceleme polisleri ve savcının yaptığı incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Görgü tanıkları "7-8 kişi birlikte kalıyorlar. Yerde görünce araç çarptı zannettik" diye konuştu.

Başka bir mahalle sakini ise "Çatıda dövdüler adamı herhalde. Beyaz bir çarşafla balkondan atmışlar." dedi. Polis olaya karışan kişi yada kişileri yakalamak için geniş çaplı araştırma yaptı.

Pendik'te korkunç infaz kamerada

Pendik'te korkunç infaz kamerada

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