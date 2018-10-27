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Pendik'te tersane komutanlığında yangın 

Pendik'te İstanbul Tersane Komutanlığı'nda patlama sonrası yangın çıktı.

DHA | 27.10.2018 - 12:40..
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Pendik'te İstanbul Tersane Komutanlığı'nda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangın patlama sonrası çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Tersane Komutanlığı'nda saat 11:00 sıralarında yangın çıktı. LPG tanklarına yakın bir alandan dumanlar yükselmeye başladı. İlk belirlemelere göre yangın henüz bilinmeyen bir patlama sonucu sonrası çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.


Pendik'te tersane komutanlığında yangın 



Pendik'te tersane komutanlığında yangın 



Pendik'te tersane komutanlığında yangın 



Pendik'te tersane komutanlığında yangın 



Pendik'te tersane komutanlığında yangın 



Pendik'te tersane komutanlığında yangın 

Pendik'te tersane komutanlığında yangın 

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