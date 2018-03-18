taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,33
PETR
66,1300

Pendik'te yangın

Pendik'te giriş kattaki lokantada çıkıp bütün binayı saran yangın söndürüldü.

AA | 18.03.2018 - 10:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Pendik'in Göçbeyli Mahallesindeki Hasyurt Sokak'ta giriş katı lokanta olarak kullanılan 2 katlı binanın lokanta kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Pendik'te yangın

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangın kısa sürede ev olarak kullanılan dairelere sıçradı. Daire sakinleri, yangının fark edilmesi üzerine kısa sürede binayı tahliye etti.

Pendik'te yangın

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Pendik'te yangın

Binanın kullanılamaz hale geldiği yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

Pendik'te yangın

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tacizden serbest kaldı yine taciz etti
Esenyurt’ta E.U. isimli genç kadını taciz ettiği için gözaltına alınan Halil İbrahim G., serbest bırakıldıktan 1 hafta sonra yine taciz edince tutuklandı.
Kuzey Irak'a terör operasyonu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği terör operasyonunda el yapımı patlayıcılar bulundu.
Çözülen buza aldırış etmeden üzerine çıkıp halay çektiler
Üzerinde atlı kızaklarla gezinti yapılan Çıldır Gölü’ndeki buz tabakası havaların ısınmasıyla erimeye başladı. Buzları çözülen göle üzerine tehlikeye aldırış etmeden çıkan vatandaşlar ise halay çekti.
TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi
Afrin'e giren TSK ve ÖSO birlikleri ilçe merkezinde kontrolü sağladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi

TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi

125
ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

ABD'ye ait savaş gemisi Batum limanına demirledi

43
Afrin'de vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

Afrin'de vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

33
Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

36
Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

36
Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

17
Afrin'deki heykeller yıkılıyor

Afrin'deki heykeller yıkılıyor

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM