Pendik'te yangın

Pendik'in Göçbeyli Mahallesindeki Hasyurt Sokak'ta giriş katı lokanta olarak kullanılan 2 katlı binanın lokanta kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangın kısa sürede ev olarak kullanılan dairelere sıçradı. Daire sakinleri, yangının fark edilmesi üzerine kısa sürede binayı tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Binanın kullanılamaz hale geldiği yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.