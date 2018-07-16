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Pensilvanya'da Fetullahçıya haddini bildiren AA muhabiri

Teröristbaşı Gülen'in bulunduğu malikanenin önüne giden Anadolu Ajansı muhabiri, FETÖ'cülerin yüzüne tokat gibi sözlerle konuştu.

AA | 16.07.2018 - 11:14..
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15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle yönetime el koymak isteyen Fetullahçı alçaklar, meydanlarda milletin tokadını yedikten sonra çil yavrusu gibi dağıldı.

Pensilvanya'daki terörist Fetullah Gülen'in yanına sığınan FETÖ'cü teröristler, 15 Temmuz'un ikinci yılında Anadolu Ajansı ekibi tarafından görüntülendi.

Bu sırada Gülen'in sığındığı terör kampından çıkan FETÖ'cü akıllı telefonuyla çekim yapmaya başladı.

"VATANI SATTINIZ"

AA muhabiri, bunun üzerine FETÖ'cüye tokat gibi sözler söyledi: "15 Temmuz'da 251 insanımızı şehit ettiniz. Utanmadan bizi mi çekiyorsunuz. Aynaya bakın, kendinizi çekin. Vatanı sattınız, vatansız bir şekilde burada yaşıyorsunuz. Gelmişsin tehdit etmişsin, sen kimsin. Amerika ismi kullanıyorlar. Neden Türk ismi kullanmıyorsunuz siz. Emrullah neden Josef ismini kullanıyor"

Pensilvanya'da Fetullahçıya haddini bildiren AA muhabiri VİDEO


Pensilvanya'da Fetullahçıya haddini bildiren AA muhabiri

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