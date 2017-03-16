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Pentagon: YPG Rakka operasyonunda, Türkiye'yi görüşüyoruz

Koalisyon gücü sözcüsü Albay John. L. Dorrian Rakka'da YPG'nin de kesin bulunacağını, Türkiye'nin olası rolünün de görüşüldüğünü söyledi.

16.03.2017 - 04:21
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Pentagon: YPG Rakka operasyonunda, Türkiye'yi görüşüyoruz

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) düzenlenen basın toplantısına video konferans yöntemi ile katılan Dorrian, "Rakka operasyonunda Kürtlerin varlığını öngörüyor musunuz, şu aşamada Türklerin bu kampanyaya bir katılımı söz konusu mu?" sorusuna verdiği yanıtta, "Rakka'nın kurtarılmasında Kürtlerin katılıp katılmayacağı konusunda, evet belli bir düzeyde katılmalarını öngörüyoruz. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ve Suriye Arap Koalisyonu birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Rakka operasyonuna katılan güçlerin yüzde 75'i Suriyeli Araplar. Bu da bölgenin demografik yapısının bir yansıması. Ayrıca bunun içinde Kürtler, Hıristiyanlar ve başkaları da var" dedi.

Pentagon: YPG Rakka operasyonunda, Türkiye'yi görüşüyoruz

"TÜRKİYE'NİN ROLÜNÜN GÖRÜŞÜYORUZ"

Dorrian, sorunun "Türkler de bir rol oynamak istiyorlar, kaç asker katılabilir" diye yenilenmesi üzerine "Türkiye'nin oynayacağı rol konusunda, haftalardır hatta aylardır açıklıkla söyledik, Kuzey Suriye'de DEAŞ'ı yenmek için Türklerin bir rol oynamasına açığız. Bu rolün ne olacağı, olup olmayacağı konusunda henüz bir anlaşmaya varmış değiliz. Ama askeri ve diplomatik kanallardan Türkiye ile her gün görüşüyoruz. Bu çalışmaların sonunda durum belli olacak" dedi.

ROJAVA PEŞMERGELERİ OPERASYON DIŞI

Dorria, başka bir soru üzerine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından eğitilen ve Suriyeli Kürtlerden oluşan Rojava Peşmergelerini Suriye'nin kuzeyinde başta Rakka olmak üzere yürütülen operasyonlara şimdilik dahil etmeyi düşünmediklerini söyledi.

"DEAŞ KENDİ İÇİNDE ÇATIŞIYOR"

Irak güvenlik güçlerinin Musul'un batısında DEAŞ'A karşı ilerlemeyi sürdürdüğünü Belirten Dorrian, Musul'un batısında DEAŞ'ın yabancı savaşçıları ile yerel savaşçıları arasındaki gerilimin birbirini vurmaya kadar vardığını söyledi. Dorrian "Ebubekir el-Bağdadi bazı yabancı savaşçılara biraz daha fazla yetki vermişti, çünkü bulundukları yerlerden ayrılma şanslarının olmadığını biliyor. Ayrıldıklarında da aranıp bulunacaklarını biliyor. Bu da düşman içerisinde bir gerginlik kaynağı oluşturuyor ki bu da bizim işimize geliyor. Çünkü bu tür olayların ortaya çıkması düşmana ivme kaybettiriyor. Bazı durumlarda birbirlerine girdiklerini görüyoruz. Örneğin bazı yabancı savaşçı komutanların, Iraklı savaşçıları artık savaşmak istemiyorlar gerekçesi ile öldürdüğünü gördük" diye konuştu.

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