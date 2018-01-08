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Pentagon’da cinsel taciz protestosu

Pentagon metro istasyonu önünde toplanan eski askerler, ABD Savunma Bakanlığından ordudaki cinsel taciz skandallarının hesabının sorulmasını istedi.

AA | 08.01.2018 - 23:59..
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Pentagon’da cinsel taciz protestosu

Asker Kadın Eylem Ağı (SWAN) olarak bilinen sivil toplum kuruluşunun düzenlediği, Arlington’daki Pentagon metro istasyonu önündeki protestoda açıklama yapan SWAN örgütünün başkanı Lydia Watts, ABD ordusundaki taciz olaylarının sadece yüzde 4'ünün yargıya intikal ettiğini ifade etti.

Pentagon’da cinsel taciz protestosu

PENTAGON'DAN PROTESTOYA DESTEK

Kısa açıklamalar ve cinsel taciz iddiaları için yargılamanın kolaylaştırılmasını talep eden protestocular daha sonra olaysız dağılırken Pentagon’dan da protestoya destek açıklamasının gelmesi dikkati çekti.

Pentagon’da cinsel taciz protestosu

Günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, "Hiç kimse askerlik hizmetinin bir parçası olarak cinsel tacize katlanmak zorunda bırakılmamalı." ifadesini kullandı.

Pentagon’da cinsel taciz protestosu

"GEREKLİ BİRİMLERE RAPOR EDİN"

Bakanlığın protestocuların talebini desteklediğini kaydeden Manning, Pentagon’un bu konuda çaba gösterdiğini ve askerlere tacize maruz kalmaları durumunda bunu gerekli birimlere rapor etmesini istediklerini belirtti.

Pentagon’da cinsel taciz protestosu

Protestocuların arasında eski Savunma Bakanı Leon Panetta’nın özel yardımcısı Monica Medina da bulunurken Pentagon'ın basın sözcüsü Dana W. White da protestoya destek olmak için grubun yanına gittiği görüldü.

Pentagon’da cinsel taciz protestosu

Pentagon’da cinsel taciz protestosu

ABD'de kadın askerlerin eğitimlerinden

Pentagon’da cinsel taciz protestosu

Pentagon’da cinsel taciz protestosu

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