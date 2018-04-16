Pentagon'dan 2019 bütçesinde PYD'ye destek

Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'de çıkarları doğrultusunda tüm terör örgütleriyle iş birliği yapan Amerikalılar, bölgenin karıştırılması için yaklaşık 60 bin kişilik orduya yetecek silah ve mühimmatı terör örgütü PYD'ye göndermişti.

TERÖRÜN SPONSORU AMERİKA

Terör örgütü PKK/PYD'nın yanında olan Amerika, gerek askeri anlamda gerek de ekonomik olarak teröre desteklerine devam ediyor.

PYD İÇİN EKİPMAN İSTEDİLER

Pentagon 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep etti.