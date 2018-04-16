taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.688
USD
4,1027
EURO
5,0800
ALTIN
177,79
PETR
71,5400

Pentagon'dan 2019 bütçesinde PYD'ye destek

Pentagon 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep etti.

AA | 16.04.2018 - 20:52..
  1. Haberler
  2. Dünya
Pentagon'dan 2019 bütçesinde PYD'ye destek

Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'de çıkarları doğrultusunda tüm terör örgütleriyle iş birliği yapan Amerikalılar, bölgenin karıştırılması için yaklaşık 60 bin kişilik orduya yetecek silah ve mühimmatı terör örgütü PYD'ye göndermişti.

TERÖRÜN SPONSORU AMERİKA

Terör örgütü PKK/PYD'nın yanında olan Amerika, gerek askeri anlamda gerek de ekonomik olarak teröre desteklerine devam ediyor.

PYD İÇİN EKİPMAN İSTEDİLER

Pentagon 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
AB'nin Afrin rahatsızlığı
Afrin'de yuvalanıp, sivil halkın özgürlüğünü elinden alan teröristlerin Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeden temizlenmesi, Avrupa Birliği'nde endişelere yol açtı.
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmek için kesin takvim yok
Beyaz Saray'dab yapılan açıklamada Trump'ın askeri birlikleri Suriye'den çekmesiyle ilgili takvimin belli olmadığı ifade edildi.
Ermenistan'da Sarkisyan protestosu
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular sokaklara indi.
Rusya'da Suriye'ye takviye unsur
ABD, Fransa ve İngiltere’nin saldırısıyla Suriye’de gerginlik tırmanırken, askeri araç taşıyan Rus gemisinin İstanbul Boğazı’ndan geçtiği ve Akdeniz’e doğru yol aldığı belirtildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü öğretmen çift Ankara'da yakalandı

FETÖ'cü öğretmen çift Ankara'da yakalandı

223
Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

Merkez Valiliği uygulaması son buluyor

175
Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

Devre arasında Arda Turan-Hasan Şaş gerilimi

110
Türkiye mühendis ordusu kuruyor

Türkiye mühendis ordusu kuruyor

171
Didim açıklarına dikilen Yunan bayrağı indirildi

Didim açıklarına dikilen Yunan bayrağı indirildi

113
Beyaz Saray Macron'u yalanladı

Beyaz Saray Macron'u yalanladı

47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi seli

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM