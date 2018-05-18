Pentagon'dan Gazze katliamına tam destek

İsrail'in hafta başında Gazze'de gerçekleştirdiği katliama ABD arka çıktı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Dana White, İsrail ordusunun Gazze sınırındaki katliamına yönelik açıklamasında, "İsrail kendini koruma hakkına sahip. Dolayısıyla oradaki durumu ve dünyadaki elçiliklerimizi dikkatlice takip edeceğiz" dedi.

"DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ"

Elçilikteki güvenlik güçlerinin sayısını artırdıklarını anlatan White, "Şunu ifade edebilirim, biz elçiliklerimize ve güvenliklerine baktık ve elçiliklerimizdeki deniz piyadeleri ve güvenlik güçlerinin sayısını artırdık. Açıkçası durumu yakından izliyoruz. Ancak İsrail kendini koruma hakkına sahip. Dolayısıyla oradaki durumu ve dünyadaki elçiliklerimizi dikkatlice takip edeceğiz." diye konuştu.

"İSRAİL KENDİNİ KORUYOR"

"O zaman oradaki katliamları haklı mı görüyorsunuz?" sorusu üzerine de White, bölgeyi yakından izlediklerini belirterek, İsrail’in kendi sınırlarını koruma hakkına sahip olduğuna yönelik ifadesini tekrar etti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.