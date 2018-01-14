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Pentagon'dan Hawai açıklaması: Yanlış füze alarmı

ABD Savunma Bakanlığı, Hawaii adasına yönelik bir füze saldırısı yapıldığına dair alarmın yanlış olduğunu duyurdu.

AA | 14.01.2018 - 00:46..
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Pentagon'dan Hawai açıklaması: Yanlış füze alarmı

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Pasifik Komutanlığı, Hawaii'yi tehdit eden bir balistik füze tespit edememiştir. Hawaii eyaleti en yakın zamanda bir düzeltme mesajı yayınlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Pentagon'dan Hawai açıklaması: Yanlış füze alarmı

"HAWAİ VURULMAK ÜZERE" MESAJLARI

Sabah saatlerinde ABD'nin batı yakasında yaşayan halkın telefonlarına "Hawaii'yi vurmak üzere balistik bir füze fırlatıldı. Derhal güvenli bir yer bulun. Bu bir tatbikat değildir." yazan mesaj atıldı.

Pentagon'dan Hawai açıklaması: Yanlış füze alarmı

BÜYÜK PANİKTEN 38 DAKİKA SONRA: YANLIŞ ALARM

ABD ile Kuzey Kore arasındaki füze krizinin tırmandığı bir anda gelen alarm, halk arasında büyük paniğe yol açtı.

Alarmdan 38 dakika sonra ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı, alarmın yanlış olduğunu duyurdu.

ABD'NİN BATI YAKASI UYARILIYOR

Nükleer saldırı durumunda ABD'nin batı yakasına ve Büyük Okyanus'un çeşitli yerlerinde kurulu füze tespit radarları, yapılan bir saldırıyı önceden bölge komutanlıklarına iletiyor.

Kamusal uyarılar da bu radarlardan verilen alarmlar üzerinden yapılıyor.

Söz konusu yanlış alarmın nasıl verildiği ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Hawaii Acil Durum Dairesi Sözcüsü Richard Repoza, telefonlara gönderilen uyarının yanlış alarm olduğunu açıklarken, olayın soruşturulduğunu söylemişti.

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