Pentagon'dan iki yüzlülük

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren, binlerce kilometre uzaktaki topraklara demokrasi vaadiyle girip kan ve gözyaşı ile çıkan ABD son yüz yıla vurduğu savaşçı imaj ile kana susamış, vahşi bir görüntü sergiledi.

Ancak bu görüntü bazı kişiler tarafından pek de görülmüyor. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, uzun süredir küresel çapta savaşların yaşanmamasını ABD'nin marifeti olduğunu öne sürdü.





"SAVAŞ OLMAMASI ABD'NİN SAYESİNDE"

Pentagon'dan yayınlanan raporda ABD'nin barışın koruyucusu olmasının önemine değinildi.

19. yüzyılın ilk yarısında ABD'nin nükleer doktrin hazırladığı döneme kadar yaşanan 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda 80-100 milyon kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Pentagon, "Büyük devletler arasında uzun süredir küresel çapta savaşlar yaşanmaması ABD'nin marifeti. Bu sayede can kayıpları ciddi ve kalıcı şekilde azaldı." ifadelerini kullandı.

IRAK, AFGANİSTAN, SURİYE VE DAHA NİCELERİ

Nükleer dizginleme dönemine dek büyük ülkeler arasında feci sonuçlara yol açan savaşların normal bir şey olduğunu Pentagon, ABD'nin nükleer potansiyelinin nükleer ve nükleer olmayan saldırganlığın dizginlenmesine büyük katkı sunduğunu savundu.





Bu savunma her ne kadar ABD'nin manifestosu olarak lanse edilse de inandırıcılığı herkes tarafından sorgulanıyor. Zira yakın tarihe kadar ABD, Irak ve Afganistan'ı, vahşet kusrak kan ve gözyaşı iklimine mahkum ederken, Son dönemde Suriye ve çevresinde DEAŞ karşıtı operasyonlar adı altında koalisyon devletleri ile yaptıkları sivil katliamları gözler önünde.

Yapılan hava saldırılarında sivillere ait hastaneler, mahalleler ve binalar bombalanmış, binlerce masum Suriyeli bu şekilde can vermişti.