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Pentagon’dan Işık-Mattis görüşmesine ilişkin açıklama

Pentagon, Fikri Işık ve Jim Mattis'in görüşmesinin ardından açıklamada bulundu.

17.05.2017 - 13:15
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmede PKK terör örgütü konusundaki kaygılar üzerine mutabakata vardıklarını bildirdi.

"PKK'YA YÖNELİK KAYGILARDA MUTABIKIZ"

Pentagon sözcüsü Dana White tarafından yapılan yazılı açıklamada “Liderler Türkiye’de sivillere ve Türk askerlerine saldırı düzenleyen ve ABD tarafından da yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK’ya yönelik kaygılarda mutabık kaldılar.” ifadesi kullanıldı.

White şu ifadelere yer verdi:

“Bakan (Jim Mattis) Türkiye’nin PKK ile mücadelesine desteğini ve PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğini artırmayı planladıklarını yineledi.”

İki bakanın aynı zamanda Suriye krizini de ele aldıkları ifade edilen açıklamada iki ülkenin Suriye’deki insani krizin ve şiddetin azalması konusunda iş birliğine devam edeceklerini belirttikleri ifade edildi.

SURİYE'DE İSTİKRAR VE BARIŞ İÇİN İŞBİRLİĞİ

White ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Bakan Türk hükümeti ve halkının mülteciler ve Suriye’den kaynaklanan insani sorunlar konusundaki cömertliğini takdir etti. İki lider Irak ve Suriye’de istikrar ve barışa yönelik desteklerini yineledi ve Türkiye-ABD güvenlik işbirliği konusunda birlikte çalışacaklarını kaydettiler.”

Pentagon’dan Işık-Mattis görüşmesine ilişkin açıklama

İki bakan arasındaki görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmeden hemen sonra gerçekleşti.

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