Perakende konut harcamaları arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul için enflasyon rakamlarını açıkladı. Perakende fiyatlar 2017 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.56, toptan fiyatlar ise yüzde 12.76 arttı.

KONUT HARCAMALARINDA YÜZDE 2,10 ARTIŞ

Bir önceki aya göre ise perakende fiyatları yüzde 1.65, toptan fiyatlar yüzde 2.95 artış gösterdi.

Ocak 2017’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4.14, ev eşyası harcamalarında yüzde 3.82, gıda harcamalarında yüzde 2.99, diğer harcamalar grubunda yüzde 2.19, konut harcamalarında yüzde 2.10, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 1.29, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1.25 artış gösterdi.

İNŞAAT MALZEMELERİNDE YÜZDE 1,01 ARTIŞ

Aynı dönemde giyim harcamalarında yüzde 11.71 azalış gerçekleşti. 2017 Ocak ayı itibariyle toptan fiyatlarda ise aylık bazda madenler grubunda yüzde 5.44, gıda maddeleri grubunda yüzde 4.71, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2.72, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1.72, kimyevi maddelerde yüzde 1.29, inşaat malzemelerinde yüzde 1.01, mensucat grubunda yüzde 0.69 artış meydana geldi.