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Perinçek: İkinci turda Muharrem İnce'yi desteklemeyiz

Muharrem İnce'nin, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesini eleştiren Perinçek, “Vatan Partisi asla Demirtaş’ı ziyaret edip iktidar peşinde koşanlarla yan yana olmayacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 15:40..
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Perinçek: İkinci turda Muharrem İnce'yi desteklemeyiz

100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı kesinleşen Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

İkinci tura kalması halinde Muharrem İnce'ye destek verip vermeyecekleri yönündeki soruyu yanıtlayan Perinçek, İnce'nin Edirne'de HDP'nin cumhurbaşkanı adayını Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesini eleştirdi.

"FETÖ, PKK DESTEKÇİLERİNE DESTEK VERMEYİZ"

Perinçek, "Vatan Partisi hiçbir şekilde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ederek iktidar peşinde koşanlarla yan yana olmayacaktır. Biz Atlantik projelerinin peşine takılanlara, FETÖ projelerine ve PKK destekçilerine destek vermeyiz." diye konuştu.

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