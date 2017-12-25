Perinçek'i eleştiren Özgür Mumcu'ya amcası cevap verdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, iktidar olmaları halinde PKK ile FETÖ’yü bitireceklerini belirterek, "Türkiye'yi bölmek isteyenlere hayat yok. Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar." dedi.

"ÇOK İRİ KONUŞUYORSUN ÇİÇEK SEPETİ"

Suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun oğlu Özgür Mumcu da Perinçek'in sözlerine, "Öcalan'ın çiçek çocukluğuyla sen parçalayamadıysan, hakikaten parçalanmaz. Partisi bölücülükten kapatılmış biri için çok iri konuşuyorsun çiçek sepeti." sözleriyle tepki gösterdi.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN SİYASİ PARTİSİNE VERDİĞİN SEÇİM DESTEĞİ UNUTULMADI"

Özgür Mumcu'nun sözlerine Perinçek'ten önce amcası Ceyhan Mumcu cevap verdi.

Ceyhan Mumcu, "Bölücü örgütün siyasi partisine verdiğin seçim desteği unutulmadı. Önce öz eleştiri yap. Sonra bilgi ve tecrüben yetiyorsa babanın arkadaşı Perinçek'i bu konuda terbiyeli ve düzeyli eleştir." sözleriyle yeğenine önce öz eleştiri yapmasını tavsiye etti.