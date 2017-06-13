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Peru liderinden dünyaya Venezuela çağrısı

Peru Devlet Başkanı Kuczynski, Venezuela'nın bir kan denizine dönüşmemesi için uluslararası toplumun harekete geçmesini istedi.

13.06.2017 - 03:26
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Kuczynski peru

İspanya'nın başkenti Madrid'de resmi ziyaret için bulunan Pablo Kuczynski, katıldığı bir forumda Venezuela ile ilgili yöneltilen soruyu yanıtladı.

Venezuela'da demokrasi olmadığını kaydeden Kuczynski, "Bir seçim oldu ama şu anda halkın çoğunluğu kendini temsil edilmiş olarak hissetmiyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Bir arabuluculuk düşünülebilir ama bu demokrasiyi korumak için olmalı." dedi.

"VENEZUELA, KAN GÖLÜNE DÖNÜŞEBİLİR"

Venezuela'da diyalog ve uzlaşıyı güçlendirmeye yarayacak arabulucu bir uluslararası komisyon kurulması önerisini Madrid'de bir kez daha yineleyen Kuczynski, "Akdeniz'deki sığınmacılar krizi gibi insanlar Venezeula'dan kaçıyor. Eğer harekete geçilmezse burası da bir kan denize dönüşebilir. Kolombiya'ya kaçan çok sayıda insan var. Venezuela'ya insani yardımı ulaştırmak, yaşanan dramı önlemek ve çözüm bulmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Peru liderinden dünyaya Venezuela çağrısı

Venezuela'da ekonomik kriz, cezaevindeki siyasi tutuklular, yüksek enflasyon, gıda kıtlığı, artan suç oranları gibi sosyal ve siyasi sebeplerden dolayı hükümet karşıtı gösteriler 1 Nisan'dan bu yana aralıksız sürüyor. Çıkan olaylarda şimdiye kadar 65'ten fazla kişi hayatını kaybetti, bini aşkın kişi yaralandı.

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