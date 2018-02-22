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Peru'da çift katlı otobüs devrildi: 44 ölü

Peru'da çift katlı bir otobüs uçuruma yuvarlandı. Kazada en az 44 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 22.02.2018 - 13:30..
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Güney Amerika ülkesi Peru'nun güneyindeki Panamerikan otoyolunda çift katlı otobüs kaza yaptı.

Peru'da çift katlı otobüs devrildi: 44 ölü


200 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Otobüs, gece yarısında virajı alamayarak 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazanın nedeni henüz belli değil. Bölgeye gelen ekipler arama kurtarma faaliyetleri yürütürken, kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Peru'da her yıl sürücü hatası nedeniyle dağ yollarındaki kazalarda onlarca kişi hayatını kaybediyor.

Peru'da çift katlı otobüs devrildi: 44 ölü


52 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ocak ayında yaşanan bir başka trafik kazasında 52 kişi hayatını kaybetmişti. Olay ülke tarihinde en fazla can kaybının yaşandığı kaza olarak kayıtlara geçmişti.

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