Pervarililer, orucu savaş sireniyle açıyor

Pervari İlçesi'nde geçmiş dönemlerde cami ve elektik olmaması nedeniyle özellikle Ramazan ayında kullanılan savaş sireni, Pervari Belediyesi'nde muhafaza ediliyor. Ramazan ayı nedeniyle sirenin çalışması için görevlendirilen Hadi Özer, 10 yıldan bu yana iftar ve sahur saatlerinde yüksek bir noktaya çıkıp sireni çalarak iftar ve sahur saatinin geldiğini halka duyuruyor.

"ERMENİLER TARAFINDAN GETİRİLDİ"

Savaş sireninin iftar vaktinin ezan bitiminden hemen sonra çalmaya başladığını anlatan ilçe sakinlerinden Ali Özcan, şöyle konuştu;

"O dönemlerde Pervari'ye bağlı Gümüş Ören Köyü'nde 'Lato' isminde bir Ermeni vatandaş yaşıyor. Van'a gidip Rus kuvvetleri ile beraber başta ilçemize bağlı Beğendik Köyü'nü gitmek ve işgal etmek için gelmişlerdir. Lato, Beğendik Köyü'nde öldürülünce Rus kuvvetleri çekilmek zorunda kalıyor. 1920 yılında Pervari'de kurulan belediye dönemin şartlarına göre Ramazan ayında özellikle ezan sesini duyulmaması yeteri kadar ses cihazlarının olmamasından ötürü Ruslar'dan ele geçirilen savaş sireni gerek iftarda gerekse sahurda vatandaşları uyarmak için kullanılmıştır. Bazı yerlerde nasıl ki Ramazan'da davul kullanılıyorsa ilçemizde de savaş sireni kullanılıyor. Biz de her iftar ve her sahur vaktinde savaş sirenini çalıp geleneğimizi sürdürüyoruz."









