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Pervin Buldan hakkında soruşturma

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, HDP'li vekillerin terörist cenazelerinde boy göstermesini istemişti.

AA | 24.07.2018 - 09:45..
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Pervin Buldan hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Buldan'ın hafta sonu bazı haber kanalları ve internet medyasında yer bulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK'lı teröristlerin cenaze törenlerine katılan HDP'li 4 milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmaları hedef alan sözleri anımsatıldı.

KANDİL'İN TALİMATI

Buldan'ın benzer durumlarda milletvekillerinin cenazeye katılma ve taziyeye gitme şeklinde davranmak durumunda oldukları yönünde ifadeler de kullandığı belirtilen açıklamada, bu sözlerin incelendiği ve Buldan hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

HDP'den PKK'lı teröristlerin cenazesine katılın talimatı haberi

Pervin Buldan hakkında soruşturma

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