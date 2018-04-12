Peşin konut alımı için uygun bir dönem

Herkes ucuza, güzel ve site içerisinde ev sahibi olmak ister. Ancak bunun için doğru zamanı ve doğru şartları yakalamak gerek.

BANKALARIN FAİZLERİNİN DÜŞÜK OLDUĞU DÖNEMLER TAKİP EDİLMELİ

Konut satın almayı planlayan kişiler kredi alacaksa faizin bankalarda en düşük olduğu dönem takip ederek buna göre başvurularını yapmalı.

PEŞİN KONUT ALIMI İÇİN DOĞRU BİR DÖNEM

Aksi takdirde zarara uğrayabilir. Yetkililer; bulunduğumuz şu dönemde bankaların konut alımı için verdiği faiz oranlarının yüksek olduğunu belirtiyor. Faizlerin yüksek olduğu şu dönemlerde peşin konut alımı için oldukça uygun bir dönem.

Markalı konut projeleri de düzenlenen kampanyalarla birlikte yatırımcılarına cazip fırsatlar sunuyor ve yatırımcılar kâra giriyor.

ARTIŞ YAŞANABİLİR

Kısa dönemde konutlarda yeni bir zam yapılması beklenmiyor. Ancak dolar kurunun yükselmesi, konut maliyet endeksinin artması ve işçilik inşaat maliyetlerinin yukarı doğru seyretmesi 2018 yılının üçüncü ve dördüncü çeyreğinde artışlara neden olabilir. O yüzden de ev alacaklar veya yatırım yapmak isteyenler elini çabuk tutmalı.