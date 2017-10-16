Irak ordusunun Haşdi Şabi milisleri ile başlattığı operasyonda bölge peşmergelerden temizleniyor.Daha önce Kerkük'te konuşlanan peşmerge birlikleri Irak operasyonu ile Güney bölgelere sığındı. Kaçanların çoğu ise üst rütbeli.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Peşmergelerin büyük bir kısmı bölgeden kaçarken bir grup ise bölgede kalmaya devam ediyor. Bölgede kalanlar ve Kerkükte bulunan Kürtler ise kaçanlara tepkili.

Peşmergelerin, çekilme emrini veren komutana tepki verdiği gözlenirken kentte kalanlar kaçanları hain olarak belirtiyor. Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rüdaw televizyonu muhabiri bölgede canlı yayın yaparken peşmergenin gözyaşlarına boğulup ağladığı görüldü.

Komutanları kaçan peşmerge'nin gözyaşları VİDEO

Peşmergelerin ağladığı sırada dayanamayan Rüdaw muhabiri de kendini tutamayarak onlara eşlik etti. Uzun süre ağlayan muhabir zor anlar yaşadı.