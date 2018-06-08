İstanbul Şehit Mustafa Kaymakçı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerince ’çevre duyarlılığı’ sloganıyla plastik pet şişeler ve boru kullanılarak yapılan 5 metre boyundaki 6 kişilik tekne Maltepe sahilinde suya indirildi.

Tekneyi suya indirmek üzere Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan’ın yanı sıra, okul müdürü Şahmettin Balahorlı, öğretmenler öğrenciler ve aileleri Maltepe Sahili Orhangazi Parkı içerisinde bir araya geldi.

Pet şişelerden yapılan tekne denize indirildi VİDEO



"ÇOCUKLARIMIZ BÜYÜK GAYRET GÖSTERDİLER"

Kaptan gazetecilere yaptığı konuşmada, okulu ve öğrencileri bu çalışmalarından ötürü kutladığını belirterek, "Çevre duyarlılığı oluşturulması için çocuklarımız büyük gayret gösterdiler. Çocuklarımızın bu gayretini takdir ediyorum. İnşallah çevre duyarlılığının daha da arttırılması onusunda katkısı olur diye temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şahmettin Balahorlı da, çalışmanın plastik şişelerden oluşan bir gemi olduğunu belirterek, "Öğrenciler çevre duyarlılığı oluşturarak topladıkları bu pet şişelerden 1 hafta içerisinde tekne oluşturdular. Bu çalışmalar Amerika ve İngiltere’de de var. Bu çalışmaya Türkiye’den biz katılmış olduk.Yaklaşık 12 bin öğrencinin katılmış olduğu bu etkinliğe biz de Türkiye’yi temsilen 6 öğrencimizle katılmış olduk. Öğrencilerimizi kutluyorum." şeklinde konuştu.

"2 BİN 650 PET ŞİŞE KULLANDIK"

Projede görevli öğrencilerden 10’uncu sınıf öğrencisi Yakup Nurullah Narin ise, projenin amacının çevreye duyarlılık olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Maltepe esnaflarıyla konuşup rica ettik. Onlar da bize yardımcı olacaklarını söylediler ve hepsi pet şişeleri çöp tenekesi yerine açtıkları poşetlere biriktirdiler. Biz de bir buçuk ay boyunca günlük olar bunları topladık. Sonra geminin yapım aşamasına başladık. Böylece esnaflarda da hani bir deyim vardır ya ’40 gün yapınca bir işi alışkanlık olurmuş’, esnafta da bu alışkanlığı kazandırdık, onlar da pet şişe toplamaya başladı. Biz de dikkat çekmek için böyle bir proje oluşturduk. Beş metre 30 santim uzunluğunda iki buçuk metre eninde bir tekne bu. Bin 500 kiloya kadar kaldırma kuvveti var. 2 bin 650 pet şişe kullandık."





Konuşmanın ardında suya indirilen tekneye motoru takıldı. Ardından can yeleklerini giyen öğrenciler bindikleri tekneyi hareket ettirerek denize açıldılar ve bir süre dolaştılar. Çevrede bulunan vatandaşlar pet şişelerden yapılan tekneyi denizde görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kıyıya başarıyla dönen tekneye bu esnada güvenlik amacıyla DAKSAR ekipleri de eşlik etti.