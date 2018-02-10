Petrol fiyatlarında son iki yılın en sert haftalık düşüşü

Uluslararası en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı 2-9 Şubat tarihlerinde yüzde 8,7 düşüş gösterdi.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolünün varil fiyatı da söz konusu dönemde yüzde 9,8 geriledi.

İKİ PETROL TÜRÜDE KAYIPTA ZİRVEYİ YAŞADI

Böylece, her iki petrol türünün bu haftaki kayıpları Ocak 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Küresel petrol piyasasındaki arz fazlası nedeniyle, 8-15 Ocak 2016 tarihlerinde Brent türü ham petrolün varili yüzde 13,7 azalmış, WTI tipi petrolün varili de yüzde 11,3 düşüş kaydetmişti.