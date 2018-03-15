taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.552
USD
3,8940
EURO
4,8098
ALTIN
165,30
PETR
65,2700

Peugeot eski aracını getirene indirim yapacak

Peugeot Türkiye, yeni modellerini, mart ayına özel 10 bin liraya varan takas desteği ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sundu.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 15:13..
  1. Haberler
  2. Otomobil

"Müşteri Deneyimini En Başarılı Yöneten Marka" ödülünü alan Peugeot Türkiye, mart ayı kampanyası kapsamında duyurduğu takas desteği ve yüzde 0 faiz imkanından yararlanmak isteyenlerin, Peugeot bayisini ziyaret etmesinin yeterli olacağını açıkladı.

Peugeot eski aracını getirene indirim yapacak

ESKİ ARACINI GETİRENE 10 BİN LİRA

19-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada eski aracını getirenlere 10 bin liraya kadar takas indirimi uygulanacak.

Peugeot 208'e takas desteği ve 30 bin lira için 15 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği, SUV Peugeot 2008'e takas desteği ve 24 bin lira için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği, yeni 301'e takas desteği ve 24 bin lira için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Peugeot eski aracını getirene indirim yapacak

KAMPANYA SUV MODELLERİ DE KAPSIYOR

Yeni SUV Peugeot 3008'de takas desteği ve 40 bin lira için 15 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği, yeni Peugeot 308'de takas desteği ve 30 bin lira için 15 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği, yeni SUV Peugeot 5008'de takas desteği ve 40 bin lira için 15 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği, Partner Tepee'nin seçili versiyonlarında takas desteği ve 24 bin lira için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

Peugeot eski aracını getirene indirim yapacak

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Türkiye'de ve Avrupa'da otomobil satışları arttı
Geçen yılın Ocak-Şubat dönemine kıyasla otomobil pazarı büyüdü.
Kia'nın gölgede kalan lüks sedanı: K900
Güney Koreli otomotiv devi Kia'nın diğer lüks markalardan aşağı kalır yanı olmayan bir sedan modeli olduğunu biliyor muydunuz?
Yeni Renault Captur serinin en güçlüsü olacak
Renault SUV modeli olan Captur'un S Edition versiyonunun üzerindeki örtüleri kaldırdı.
Çin'de hidrojenle çalışan otobüs yaptılar
Uzunluğu 10,5 metreyi bulan otobüs, dolu depoyla 500-600 kilometre yol katediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın acısı

Uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın acısı

127
Hüseyin Bağcı'ya göre TSK insanların psikojisini bozdu

Hüseyin Bağcı'ya göre TSK insanların psikojisini bozdu

876
Topçular'da tramvay kazası

Topçular'da tramvay kazası

81
Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

28
Afrin'de PKK tiyatrosu

Afrin'de PKK tiyatrosu

101
Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

85
YPG rejimden beklediği desteği alamadı

YPG rejimden beklediği desteği alamadı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM