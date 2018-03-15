Peugeot eski aracını getirene indirim yapacak

"Müşteri Deneyimini En Başarılı Yöneten Marka" ödülünü alan Peugeot Türkiye, mart ayı kampanyası kapsamında duyurduğu takas desteği ve yüzde 0 faiz imkanından yararlanmak isteyenlerin, Peugeot bayisini ziyaret etmesinin yeterli olacağını açıkladı.

ESKİ ARACINI GETİRENE 10 BİN LİRA

19-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada eski aracını getirenlere 10 bin liraya kadar takas indirimi uygulanacak.

Peugeot 208'e takas desteği ve 30 bin lira için 15 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği, SUV Peugeot 2008'e takas desteği ve 24 bin lira için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği, yeni 301'e takas desteği ve 24 bin lira için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.





KAMPANYA SUV MODELLERİ DE KAPSIYOR

Yeni SUV Peugeot 3008'de takas desteği ve 40 bin lira için 15 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği, yeni Peugeot 308'de takas desteği ve 30 bin lira için 15 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği, yeni SUV Peugeot 5008'de takas desteği ve 40 bin lira için 15 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği, Partner Tepee'nin seçili versiyonlarında takas desteği ve 24 bin lira için 12 ay, yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.