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Peyami Safa 119 yaşında

Kitap Ayracı olarak, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında ön plana çıkan yazarlardan Peyami Safa’yı en önemli eserlerinden “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” ile anıyoruz.

Özel Haber | 02.04.2018 - 14:42..
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Peyami Safa 119 yaşında

peyami safa

Bugün Türk yazar ve gazeteci Peyami Safa’nın doğum günü. Safa, eserlerinde yaşadıklarını, hissettiklerini ve gördükleri karşısında fikrinde değişenleri aktardı. Örneğin “Cingöz Recai” tiplemesini kurgularken “Maurice Leblanc”ın “Arsen Lüpen” karakterinden etkilenmişti.

Ona adını şair Tevfik Fikret verdi. Babası o çok küçükken ölen Safa, annesi ve abisiyle çok zor şartlarda büyüdü. Sağ kolunda baş gösteren kemik veremi hastalığı da ömrüne tuz biber ekti. İlk edebi eserlerini Vefa İdadisi’ndeki öğrenimi sırasdında veren Safa, hastalığının psikolojisini, otobiyografik romanı “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”nda yazacaktı.

İnsanı saran bir etkiye sahip “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”, “Fatih Harbiye” ile beraber 100 Temel Eser arasında anılacaktı…

Peyami Safa 119 yaşında

DOKUZUNCU HARİCİYE KOĞUŞU

Türk Edebiyatı’nda, Safa’nın şaheserleri arasında anılan otobiyografik romanı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, “insan ruhunun derinliklerinde ve labirentlerinde dolaşan ilk roman” olarak anılır.

Hasta bir insanın psikolojisini ve duyduğu fiziksel acıyı konu alan kitap, yazarın kemik veremi hastalığı ile savaştığı dönemlerin yansımasıdır. Romanın genç kahramanının, ayağındaki hastalıktan kurtulabilmek için gitmediği doktor kalmaz. Nihayet havadar bir ortamda, stresten uzak bir istirahate ihtiyacı olduğuna karar verilir.

Ancak genç adam, akrabasının köşkünde misafir kaldığı dönemde ve hastane ev arasında geçirdiği zamanlarda kendisine adeta bir facianın atmosferini çizmiştir. Yazarın çocukluk ve gençlik zamanlarından derin izler taşıyan bu roman, umudu da umutsuzluğu da aynı anda hissettiriyor okuruna; sevinç çığlıklarının, felaket senaryolarına nasıl dönüştüğüne şaşırtıyor.

Tanpınar’ın da dediği gibi, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, “acının ve ıstırabın yegâne kitabı”

Peyami Safa 119 yaşında

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

Peyami Safa

Ötüken Yay.

S.: 112

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