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Philadelphia sular altında kaldı

ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia şehir merkezinde su borusunun patlaması sonucu sokaklar sular içinde kaldı.

İHA | 04.07.2018 - 10:48..
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Pennsylvania eyaletine bağlı Philadelphia kentinde su şebeke borusu patladı. Sokaklar bir anda sular altında kalırken, belediye görevlileri akan suyu uzun saatler sonra durdurabildi.

Philadelphia sular altında kaldı

ŞEBEKE BORUSU PATLATTI

İHA'nın haberine göre, olayda kentteki 750 iş yerinin orta boyutta zarar gördüğü, bazı ev ve iş yerlerinde su taşkınları yaşandığı aktarıldı. Bodrum katta yaşayan birçok kişi tahliye edilirken, olay sonrası birçok bölgede elektrik ve su kesintisi yaşandığı ifade edildi. Yetkililer, su şebekesinin onarıldığını belirterek, sorun yaşamaya devam edenlerin su departmanını araması yönünde çağrıda bulundu.

Su borusundaki patlamanın son günlerde bölgede etkili olan aşırı sıcaklardan kaynaklanabileceği ifade edildi.

 

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