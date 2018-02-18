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Picasso'nun tablosuna gizlediği yeni bir resim bulundu

Diz Çökmüş Kadın (La Misereuse Accroupie) tablosunun altında, Barselona şehrinin yağlı boya resmi keşfedildi.

Detay Haber | 18.02.2018 - 01:01..
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Amerikalı araştırmacılar, yeni bir görüntüleme cihazı ile baktıkları Picasso'nun Diz Çökmüş Kadın (La Misereuse Accroupie) tablosunun altında, Barselona şehrinin yağlı boya resminin bulunduğunu keşfetti.

Picasso'nun tablosuna gizlediği yeni bir resim bulundu

TABLOLARIN ALT KATMANLARINA BAKILABİLİYOR

National Geografic'te yer alan habere göre; yeni kullanılmaya başlayan röntgen cihazı, mevcut sanat eseri görüntüleme yöntemlerinden çok daha ucuza, tabloların alt katmanlarına bakmayı mümkün kılıyor.

Yeni tarama cihazı taşınabiliyor ve bu sayede ellerindeki eserleri incelemek isteyen müzelere götürülebiliyor.

Yeni yöntemin detayları Bilimsel Gelişme için Amerikan Birliği'nin (American Association for the Advancement for Science) Teksas'taki toplantısında açıklandı.

Picasso'nun tablosuna gizlediği yeni bir resim bulundu

KADININ SIRTINDA BARSELONA'NIN TEPELERİ

Diz Çökmüş Kadın, Picasso'nun daha çok depresif resimler yaptığı Hüzünlü Mavi Dönem (1901-1903) resimlerinden.

Picasso'nun tabloyu, Barselona kentinin yatay yağlı boya resminin üzerine, dikey olarak yaptığı ortaya çıktı.

Barselona'nın tepelerinin konturları, tablodaki diz çökmüş kadının sırtını oluşturuyor.

Picasso'nun tablosuna gizlediği yeni bir resim bulundu

"HEYECAN VERİCİ BİR KEŞİF"

Toronto'daki Ontario Sanat Galerisi'nin küratörü Kenneth Brummel, keşfin heyecan verici olduğunu ve sanatçı hakkında daha derinlemesine bilgi edinilmesini sağladığını belirtti.

Yeni cihazın öncekilere kıyasla ucuz ve taşınabilir olmasının, birçok sanat eserinin incelenmesine imkan sağlayacağı belirtiliyor.

Picasso'nun tablosuna gizlediği yeni bir resim bulundu

"SIRLARI ARALANACAK BİRÇOK TABLO VAR"

Projenin yürütücülerinden olan Chicago'daki Sanat için Bilimsel Çalışmalar merkezinden Francesca Casadio, kullanılan diğer tekniklerin maliyetli olması nedeniyle geçmişte sadece büyük sanat eserlerinin incelenebildiğine dikkat çekiyor.

Casadio "Sırada, altındaki gerçeklerin bulunacağı birçok tablo daha var" diyor.

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