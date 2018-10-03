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Pirinç çuvallarından eroin çıktı

Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uçakla İstanbul'a götürülmeye çalışılan 2 adet pirinç çuvalı içerisinde 6 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

İHA | 03.10.2018 - 06:33..
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Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ferit Melen Havaalanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Van’dan İstanbul iline gitmek üzere havalimanına gelen B.O. isimli şahsın giriş kontrol noktasından geçerken X-Ray cihazına bıraktığı 2 adet pirinç çuvalından şüphelenilmesi üzerine arama yapıldı. Yapılan aramada pirinç çuvalları içerisine zulalanmış 12 paket halinde toplam 6kiilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Uçakla İstanbul'a götürülmek istenen 6 kilo eroin polise takıldı

Pirinç çuvallarından eroin çıktı

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak B.O. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan B.O. isimli şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı" denildi.

Narkotik köpekleri uyuşturucunun kokusunu almaması için eroin paketlerinin içerisine bol miktara kuru kahve koymaları gözden kaçmadı.

Pirinç çuvallarından eroin çıktı

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