Pirinç çuvallarından eroin çıktı

Bülent Arınç: Benim damadım ne suç işlemiş?

Anket yapılan 25 ülkeden sadece 4'ünde çoğunluk Trump'ı onaylıyor

Malatya'da bir çocuğa çarptıktan sonra kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü kaza yaptı.

Van'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uçakla İstanbul'a götürülmeye çalışılan 2 adet pirinç çuvalı içerisinde 6 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

TBMM Eski Başkanı ve Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, damadının FETÖ davasında tahliyesi ve oğlunun milletvekili olması konusundaki polemikleri değerlendirdi.

1 İran'da sarraflarda dolar izdihamı Serbest piyasada 1 ABD dolarının 17 bin tümenden 10 bin tümen seviyelerine gerilemesi üzerine halk, yastık altındaki dolarlarını bozdurmak için sarraflara akın etti.

2 İnternette aranması en tehlikeli isimler Kim Kardashian, 2018 yılında internette aranması en tehlikeli ünlü isim olarak belirlendi.

3 Russell Crowe: Yeni Zelanda ve Avustralya birleşmeli Ünlü oyuncu ve yönetmen Russell Crowe, iki ülkenin birleşmesi ve başbakanın da Jacinda Ardern olması gerektiğini belirtti.

4 Trump'ın liderliğinden 4 ülkenin insanları memnun Anket yapılan 25 ülkeden sadece 4'ünde çoğunluk Trump'ı onaylıyor

5 Sigara doğayı da öldürüyor Dünya Sağlık Örgütü, sigara içmenin sadece yılda yaklaşık 7 milyon kişiyi öldürmekle kalmayıp aynı zamanda çevreye de yıkıcı bir etkisi olduğu konusunda uyardı.

6 Türk gitarist Ay'a seyahate katılmak istiyor Ayarlanabilir mikrotonal gitarıyla tanınan gitarist Tolgahan Çoğulu, Japon iş adamı Yusaku Maezawa'nın, SpaceX roketiyle 2023'te Ay yörüngesine seyahatine eşlik edecek sanatçılardan biri olmak istiyor