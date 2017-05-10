Pırlanta alırken dikkat

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Program Başkanı, Öğretim Görevlisi Elanur Güner'in DHA'ya verdiği bilgilere göre; değerli taşlar satın alınırken sertifikaların çok önemli olduğunu, aksi takdirde bir cama bile pırlanta parası vererek satın alınabileceğini söyledi.

Güner; Mayıs'ın 2'inci pazarında kutlanan Anneler Günü için hediye alışverişinin arttığı bugünlerde, takı seçiminde dikkatli olunması gereken noktaları anlattı.

PIRLANTA PARASINA CAM ALABİLİRSİNİZ!

Anneler Günü'nde sadece anneler için değil, ilk kez anneliği tatmaya hazırlanan hamile anne adayları için de hediye seçenekleri olduğunu ve çeşitli tasarımlar olduğunu anlatan Güner, farklı dokunuşlarla takıların kişiselleştirilebileceğini de belirtti ve şunları söyledi: "Mücevherleri alırken, öncelikle marka değeri olan bir firmadan almaları gerekiyor çünkü maalesef, pırlantada, elmasta ya da renkli taşlarda çok sık rastlanan sahte taşlarla satılan ürünlere rastlamaktayız. Bu yüzden marka değeri olan ürünler satın alındığı zaman insanlar en azından firmanın kendilerine verecekleri ürünlerin doğru ürünler olduğunu bilirler. Özellikle hangi taşları almak istiyorlar? Zümrüt, yakut ya da safir, elmas mı? Bununla ilgili mutlaka önce tasarımı ve ön araştırmayı yapmaları lazım. Hangi firmanın hangi ürününün revaçta olduğunu da bulmaları lazım. Ardından bu ürünlerin sertifikasını istemesi lazım. Ürünlerin gerçekten firma arkasında duruyor mu, durmuyor mu? Bu bizim için önemli. Yoksa siz yarı değerli bir taşı ya da bir cama bile pırlanta parası vererek satın almış olabilirsiniz."

2017'NİN TAKI TRENDLERİ:

Renkli taşların 2017 yılında trend olduğunu belirten Güner; "Renkli taşlar çok revaçta çünkü hayatın yorgunluğundan dolayı galiba biz hayatı renklendirmeye çalışıyoruz takılarla. Annelere minik birer zümrüt küpe, güzel birer yakut yüzük ya da çok güzel safir kolye uçları alabilirsiniz. Bununla beraber tabii ki elmaslar ve pırlantalar bizim vazgeçilmezimiz. Bunlardan oluşan konseptlerle de takılar alabilirsiniz." dedi.

Anneler Günü'nde sadece anneleri değil, ilk kez anne olmaya hazırlanan anne adayları için de hediye önerilerinde bulunan Güner, onlar için de özel çeşitli ürünlerin mevcut olduğunu ve bunlardan hediye seçilebileceğini belirtti.

KENDİ TAKINIZI KENDİNİZ YAPABİLİRSİNİZ

Her bir tasarımın kendi hikayesi olduğunu da belirten Güner sözlerini şöyle noktaladı: "Tasarım bir anda çizimlerle ortaya çıkan bir şey değildir. İnsanların hayal güçlerine ve düşüncelerini ortaya çıkaran şeylerdir ve bunlarla ilgili hikayeler vardır. Örneğin Anneler Günü ile ilgili bir konsept hazırlıyorsanız siz anne ile ilgili bir araştırma yapılır ve anne ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda tasarımlar yapılabilir. Annenizle ilgili özel anınız varsa, geçmişten bugüne kadar getirdiği bir parça, kanaviçe işi ya da herhangi bir hatıra... Bunları alarak, bir kolyenin ucuna dizip siz de annenize bir hediye yapabilirsiniz. Ya da İstanbul'da olanlar için özellikle bunların satıldığı, sizlerin ufak aparat olarak kullanabileceğiniz, sizin için önemli olan hatıraları bir küpe, bir kolyeye çevirebilirsiniz."