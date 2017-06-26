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Pitbulla avukatın evini basan Antalyalı tutuklandı

Hakkında icra takibi başlatan avukatın evini köpeğiyle basan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26.06.2017 - 13:21
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Antalya'da yaşayan Çağlar Batuhan Ş, pitbull cinsi köpeğiyle hakkında icra takibi başlatan avukat A.K'nin Arslanbucak Mahallesi'ndeki evine gitti.

KÖPEK SALDIRDI

Avukat ve Çağlar Ş. arasında tartışma çıktı. Köpeğin saldırma girişimi sırasında yere düşen avukatın babası Y.K. omzundan yaralandı.

112 Acil Servis ekibince Kemer Devlet  Hastanesine kaldırılan Y.K, müdahalenin ardından kentteki başka hastaneye sevk edildi.

Polisin gözaltına almak istediği Çağlar Ş, köpeğini eve bıraktıktan sonra teslim olacağını söyledi.

Pitbulla avukatın evini basan Antalyalı tutuklandı

KENDİMİ YAKARIM TEHDİDİ

Polis gözetiminde evine giden zanlı, ikametgahının kapı ve pencerelerini kapatıp üzerine benzin dökerek yakma tehdidinde bulundu.

Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Çağlar Ş, Türk bayrağı ve benzin bidonuyla dışarı çıkarak teslim oldu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Bu arada, Çağlar Ş'nin babası Zekai Ş'nin geçen yıl 26 Ekim'de tartıştığı eşi Nurşen Ş'yi üzerine benzin döküp yakarak öldürdüğü, olayda kendisinin de yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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