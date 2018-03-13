Piyasadan silinmek üzere olan dizelin son kalesi Honda

Ülkeler, dünya şehirleri, büyük otomotiv firmaları... Neredeyse her gün birileri çıkıp dizel üretimini sonlandırdığını, dizel araçların şehirlere girişini yasakladığını açıklıyor.

Emisyon skandalları sonrası tartışmaların odak noktası haline gelen dizel motorlar, sert düşüşünü sürdürse de dizelin sihrine hala inanan birileri var.

HONDA ÜÇTE BİR ORANINDA DİZEL SATIŞI BEKLİYOR

Japon otomobil devi Honda, taze taze piyasaya sürdüğü Honda Civic'in dizel versiyonundan çok şey bekliyor. Önümüzdeki dönemde Honda'nın satışlarının üçte birini dizel Civic'lerin oluşturacağına inanan yetkililer, diğer büyük üreticilerin aksine dizel motorun hala ölmediğini düşünüyor.

Tabii burada küçük ayrıntıyı da eklemeden geçmeyelim. Honda yetkilileri, dizel Civic'lerin üretim aşamasında yaptığı açıklamada satışların yarısını bu araçların oluşturacağına inandıklarını belirtiyorlardı. Global gelişmeler, Honda'nın da tahminlerini etkilemiş görünüyor.

TURBO DİZEL MOTOR KULLANILDI

Yeni Civic'in dizel versiyonu, 120 beygir gücünde turbo dizel motoruyla üretildi. 300 Nm tork üreten araç, manuel şanzımanıyla son derece stabil çalışıyor. Düşük devirlerde herhangi bir zorlanma emaresi göstermeyen dizel Civic, bu haliyle beklentiyi karşılıyor.

DİZEL CIVIC SATIŞLARI İYİ DURUMDA

İki ayrı paket halinde sunulan dizel Honda Civic, Elegance paketinde 121 bin lira, Executive paketinde ise 130 bin liradan alıcı buluyor. Uzun zamandır beklenen dizel Civic, piyasaya çıkışıyla birlikte Honda tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı. Yetkililer Türkiye satış rakamlarının, hedeflenen düzeyde olduğunu belirtiyor.