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Piyasalar Japon devi Toyota'yı vurdu

Toyota, ABD'de artan satış masrafları ve yendeki yükselişten dolayı kârında %20 düşüş öngörüyor.

11.05.2017 - 15:15
  1. Haberler
  2. Otomobil

toyota

Dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi Toyota, faaliyet kârının Mart ayı itibariyle geçen bir yılda 1.6 trilyon yen (14.06 milyar dolar) olarak gerçekleşmesini beklerken, Reuters'a görüş bildiren 25 analist bu rakamın 2.3 trilyon yen olarak gerçekleşmesini bekliyordu.

Piyasalar Japon devi Toyota'yı vurdu

SATIŞLARDA GERİLEME BEKLENİYOR

Toyota ve gruptaki diğer şirketler Mart ayı itibariyle geçen bir yıl sonucu 10.25 milyon araç satışı gerçekleşmiş olduğunu tahmin ediyorlar; bu rakam geçtiğimiz yılla yaklaşık aynı seviyede. Şirketin küresel araç satışlarının yaklaşık yüzde 28'ini gerçekleştirdiği Kuzey Amerika'daki satışların yüzde 0.6 düşerek 2.82 milyona gerilemesi bekleniyor.

Toyota geçtiğimiz yıl 1.59 milyon araç sattığı Asya'da ise satışların 1.6 milyon olarak gerçekleşmesini bekliyor. .

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