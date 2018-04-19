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Pizzasına tükürülen mağdur kilo verdi

Eskişehir'de kuryenin pizzasına tükürdüğü mağdur "Olaydan önce 82 kiloydum, şimdi 76 kiloyum dışarıda yemek yiyemiyorum" dedi.

DHA | 19.04.2018 - 15:36..
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Geçen 24 Aralık'ta Eskişehir'de meydana gelen olayda, motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S. adlı kurye, girdiği apartmanda elindeki kutuyu açıp, pizzaya tükürdü.

OLAY YARGIYA TAŞINDI

Apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, kurye Burak S.'nin pizzaya tükürme anını kendi cep telefonuyla çektiği görüldü. Burak S. daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, tükürdüğü pizzayı, sipariş veren Hüseyin Alyüz'de teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerasında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı.

Pizzaya tüküren kurye güvenlik kamerasında VİDEO

Pizzasına tükürülen mağdur kilo verdi

KURYE İŞTEN ÇIKARILDI

Pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz'ün şikâyeti üzerine Eskişehir Ticaret Mahkemesinde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına Alyüz, avukatı ile pizza şirketinin avukatları katıldı. Kurye Burak S.'nin katılmadığı duruşmada Hüseyin Alyüz'ün avukatı Kemal Sayılır, hâkime güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu CD'yi delil olarak sundu.

Pizzasına tükürülen mağdur o anları anlattı VİDEO

Pizzasına tükürülen mağdur kilo verdi

ŞİRKET ŞANTAJ İDDİASINDA BULUNDU

Şirket avukatı İsmail Hakkı Gülhan ise davanın reddini talep ederek, şu iddialarda bulundu: "Bu planlı yapılmış bir iştir. Savcılık soruşturması devam etmektedir. Burada oluşan bir zarar yoktur. 20 dakika sonra genel müdürümüz davacıyı aramıştır. Davacı da kendisiyle değil avukatı ile görüşmesini istemiştir. Olay görüntüleri de basına aktarılmıştır. Eskişehir'deki pizza firmamızın hasılatı, olay sonrasında yüzde 20 düşmüştür. Yapılan iş hukuka uygun değildir ve ahlaki değildir. Savcılık dosyası sonucunun beklenmesini istiyoruz. Davanın zararının da tespit edilmesini istiyoruz. Franchise şirketlerin çalışanlarının eylemlerinden dolayı firma sorumlu değildir. Beni aradıklarında pizzayı yemediklerini söylemişlerdi. Doktora gittiği, kilo kaybettiği iddiaları doğru değildir. Delillerini oluşturmak içindir. Kamera görüntüleri mahkemeye sunulmadan internet ortamına sızdırıldı. Davanın reddini istiyoruz. Biz zararı karşılamaya hazırız, ortada kurgu ve şantaj vardır. Firmada 100 kişi çalışmaktadır ve bu kişilerin de ekmeği ile oynanmıştır."

Pizzasına tükürülen mağdur kilo verdi

"DIŞARIDA YEMEK YİYEMİYORUM"

Şikâyetçi Hüseyin Alyüz ise "Ben olaydan önce 82 kiloydum, şimdi 76 kiloyum. Benim pizzayı getiren kişi ile bir yakınlığımın olması söz konusu değildir. Ben kendim de gıda işi yapıyorum. Sadece kendi iş yerimde yemek yiyorum. Dışarıda yemek yiyemiyorum. Kurye ile benim yakınlığımdan söz edilemez. Kurgudan bahsetmek mümkün değildir. Ben apartman yöneticisi ile bir yıldır küstüm, konuşmuyordum. Güvenlik kamerası ile kurye arasında bir metrelik mesafe vardır. Şantaj iddiasını kabul etmiyorum. Pizza şirketi tarafımıza gönderdiği yazılarda ahlak dışı bir olay olduğunu kabul etmiş ve defalarca özürlerini iletmiştir." dedi.

Mahkeme hakimi, davacı ve davalı tarafı anlaşmaları için arabuluculuğa sevk edebileceğini hatırlattı. Taraflar ise arabuluculuğa başvurmayı düşünmediklerini belirtti. Hâkim, tarafların tanık bildirmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

Pizzasına tükürülen mağdur kilo verdi

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