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Pizzaya tüküren kurye kendini çekti

Eskişehir’de bir müşterisine götürdüğü pizzaya tüküren ve bunu telefonuna kaydeden kurye, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 27.03.2018 - 11:02..
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Eskişehir’de pizza servisi yapan bir kurye, servise gittiği apartmanın içine girdikten sonra pizza kutusunu açarak tükürdü.

TÜKÜRME ANINI KAYDETTİ

Pizzaya tükürdüğü anları cep telefonu ile kaydeden kurye, güvenlik kameralarını fark etmedi.

Pizzaya tükürme anlarını cep telefonu ile çeken kurye ardından müşteriye pizzasını teslim etti. Yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Pizzaya tüküren kurye kendini çekti

KURYEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra görüntüleri izleyen apartman sakinleri kuryeden şikayetçi oldu. Olayla ilgili yasal işlemin sürdüğü öğrenildi.

Pizzaya tüküren kurye güvenlik kamerasında ViDEO

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