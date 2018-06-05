PKK, 24 Haziran'da HDP'ye oy istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde yeni bir seçim zaferi kazanmasını istemeyen terör örgütü PKK, siyasi kanadına destek bekliyor.

KANDİL'DEN CÜMBÜŞ İTTİFAKINA ÇAĞRI

Örgütün siyasi kanadı HDP'nin barajı aşması için muhalefet partilerine üst üste çağrılarda bulunan örgütün elebaşları, CHP'den 7 Haziran'da olduğu gibi emanet oy almak istediğini yineledi. Bu kez çağrı Bese Hozat'tan geldi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE KARŞI...

HDP'yi "partimiz" olarak tanımlayan Bese Hozat; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin durdurulması için muhalefetin HDP'ye ihtiyaç duyması gerektiğini söyledi.

7 HAZİRAN HATIRLATMASI

Türkiye'de siyasetin yeniden şekillenmesi için HDP'nin barajı aşması gerektiğini söyleyen Bese Hozat, 7 Haziran'da olduğu gibi emanet oylarla barajın aşılabileceğini sözlerine ekledi.