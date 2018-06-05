taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.250
USD
4,5946
EURO
5,3729
ALTIN
190,87
PETR
75,5600

PKK, 24 Haziran'da HDP'ye oy istedi

Örgütün elebaşlarından Bese Hozat, muhalefet partilerine çağrıda bulunarak partilerine emanet oy verilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 07:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
PKK, 24 Haziran'da HDP'ye oy istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde yeni bir seçim zaferi kazanmasını istemeyen terör örgütü PKK, siyasi kanadına destek bekliyor.

KANDİL'DEN CÜMBÜŞ İTTİFAKINA ÇAĞRI

Örgütün siyasi kanadı HDP'nin barajı aşması için muhalefet partilerine üst üste çağrılarda bulunan örgütün elebaşları, CHP'den 7 Haziran'da olduğu gibi emanet oy almak istediğini yineledi. Bu kez çağrı Bese Hozat'tan geldi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE KARŞI...

HDP'yi "partimiz" olarak tanımlayan Bese Hozat; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin durdurulması için muhalefetin HDP'ye ihtiyaç duyması gerektiğini söyledi.

7 HAZİRAN HATIRLATMASI

Türkiye'de siyasetin yeniden şekillenmesi için HDP'nin barajı aşması gerektiğini söyleyen Bese Hozat, 7 Haziran'da olduğu gibi emanet oylarla barajın aşılabileceğini sözlerine ekledi.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Netanyahu, Almanya'dan eli boş döndü

Netanyahu, Almanya'dan eli boş döndü

46
Suudi Arabistan'da kadınlar ehliyetlerini almaya başladı

Suudi Arabistan'da kadınlar ehliyetlerini almaya başladı

36
DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

60
Yerli silahlar için tanıtım filmleri

Yerli silahlar için tanıtım filmleri

17
Batman'da çatışma: 2 asker yaralı

Batman'da çatışma: 2 asker yaralı

13
Kendisine para vermeyen oğluna kurşun yağdırdı

Kendisine para vermeyen oğluna kurşun yağdırdı

6
Östersunds hocası Graham Potter İngiltere yolunda

Östersunds hocası Graham Potter İngiltere yolunda

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94