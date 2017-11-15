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PKK ABD'nin Suriye'de kalmasını istiyor

PKK'nın Suriye uzantısı ve ABD'nin bölgedeki ortaklarından olan PYD, ABD'nin bölgeden çıkmasını istemiyor.

15.11.2017 - 13:24
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PKK'nın Suriye'deki siyasi ve askeri yapılanmalarını yürüten PYD, DEAŞ ile mücadele eden ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun, ülkedeki siyasi krize bir çözüm getirilene kadar burada faal kalması gerektiğini söyledi.

PKK ABD'nin Suriye'de kalmasını istiyor

PYD ELEBAŞINDAN ABD 'RİCASI'

PYD eş başkanı Şahoz Hasan, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Pazartesi günü yaptığı açıklamaya atıf yaptı, ABD'nin bölgede kalması gerektiğini belirtti.

PKK ABD'nin Suriye'de kalmasını istiyor

 

Hasan, "Suriye krizine bir siyasi çözüm bulunmadan, Türkiye ve İran'ın Suriye'ye müdahaleleri sürdükçe ve el Kaide grupları Suriye'de kalmaya devam ettikçe koalisyonun operasyonlarının devamı daha iyi olur." dedi.

ABD'NİN YENİ IRAK'I SURİYE

ABD, Irak'a "demokrasi" vaadiyle girdiğinde Saddam'ı devirmiş, bölgeyi temizlemiş, Kürt ve Bağdat yönetimlerini eğit/donat faaliyetleriyle misyonunu yerine getirmiş, ancak yıllar boyunca o bölgeden bir türlü çıkamamıştı.

PKK ABD'nin Suriye'de kalmasını istiyor

Mattis, İslam Devleti militanlarının Suriye'de ele geçirdikleri tüm toprakları kaybetmesinden sonra da Amerikan askerlerinin burada uzun vadeli bir rol üstlenmesi gerektiğini söylerken, ABD'nin yeni Irak'ının Suriye olacağı söyleniyor.

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