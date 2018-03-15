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PKK, Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti

Terör örgütü PKK'nın yandaşları, sosyal medyada farklı yerler ve olaylara ilişkin çekilmiş çocuk fotoğraflarını Afrin'de çekilmiş gibi göstermeye devam ediyor.

AA | 15.03.2018 - 12:02..
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Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, farklı yer ve olaylarda çekilmiş çocuk fotoğrafları üzerinden Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamaya çalıştı.

"Afrin'de soykırımı durdurun" yalanıyla paylaşılan yıkıntılar arasındaki çocuk fotoğrafının Yemen'de çekildiği, 12 Eylül 2017 tarihli, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kendi hava saldırılarını 'denetledi' ve haklı çıkardı" başlıklı haberde kullanıldığı tespit edildi.

PKK, Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti

Yaralı kardeşini öpen bir çocuğun yer aldığı ve "Afrin'de çocukları kurtarın" etiketiyle paylaşılan fotoğrafta da Duma'da Esad güçlerinin saldırısında yaralanan 2 çocuğun görseli olduğu ortaya çıktı.

Terör yanlısı hesaplar, İsrail'in Gazze saldırıları üzerinden de manipülasyon yapmaya çalıştı.

PKK, Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti

Yine "Afrin'de soykırımı durdurun" yalanıyla paylaşılan yaralı çocuk görselinin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısından sonra çekildiği belirlendi.

Fotoğrafta, İsrail'in 2014'te Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda bacaklarını kaybetmiş bir çocuk yer alıyor.

Propaganda hesapları daha önce de Esad rejiminin bombardımanında yaralanan çocukların yer aldığı fotoğrafı Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmıştı.

PKK, Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti

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