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PKK elebaşlarının kız kavgası

Türk jetlerinden saklanmak için mağaralara kaçan teröristler, cinsel eğilimleri nedeniyle birbirine düştü.

11.06.2017 - 10:24
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PKK elebaşlarının kız kavgası

Hakkari'de Berivan kod adlı PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Kanlı terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine sığınan kadın terörist, verdiği ifadede, PKK'yla ilgili itiraflarda bulundu.

KIZ YÜZÜNDEN YUMRUKLAŞTILAR

Sabah gazetesinden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre; itirafçı terörist, ifadesinde "Duran Kalkan Suriye'den gelen Rıha Gabar kod adlı kızın elini sıkı sıkıya tuttu, 'Bunu ben yetiştireceğim' dedi. Diğeri de kızın kolunu tutup, kendi tarafına çekti. Arkamı dönüp baktığımda yumruklaşıyorlardı" dedi.

PKK elebaşlarının kız kavgası

FOTOĞRAF: Mustafa Karasu, kavgaya neden olan kadın PKK'lı, Duran Kalkan

CESEDİ BULUNDU

İtirafçı PKK'lı terörist, söz konusu kızın daha sonra ölü bulunduğunu sözlerine ekledi.

Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler haberi

PKK elebaşlarının kız kavgası

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