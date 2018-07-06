PKK sempatizanı turistlere af yok

Bu kez erkek muhabir kadınların tacizine uğradı

1 Erdem Beyazıt'sız geçen 10 yıl Müslümanların emperyalizme başkaldırışını yansıtan şiirleri büyük ilgi gören yazar ve şair Erdem Bayazıt'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti.

2 Muhabir canlı yayında Rus kadınların tacizine uğradı Rusya'da, Dünya Kupası ile ilgili yapılan yayın sırasında iki Rus kadının kendisini öpmesiyle neye uğradığını şaşıran muhabir, Çin'de tartışma konusu oldu.

3 Mukaddes Emanetler emin ellerde Hazreti Muhammed başta olmak üzere, daha önceki peygamberlere, halifelere ve sahabelere ait eşyaların yer aldığı Mukaddes Emanetler 501 yıldır büyük bir özenle Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor.

4 AB'nin Türkiye'ye vize şartı Rum medyasında Avrupa Birliği, vizesiz seyahatler için Türkiye'ye "Kıbrıs'ı tanıma" şartı getirdi. Bu şartın yerine geleceğine Rumlar bile inanmadı...

5 Dünya yok olmak üzereyken: Çünkü Biz Karıncayız Hayatta bildiği ve bilmediği şeyler arasında sıkışan Henry’nin, dünyayı kurtarmak için son 144 gününe tanıklık etmeye hazır mısınız?

6 Şizandra meyvesinin mucizevi faydaları Prof. Dr. Erdem Yeşilada son zamanlarda cilde faydaları ile konuşulan şizandra meyvesini anlattı.