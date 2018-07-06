PKK sempatizanı turistlere af yok

Dalaman Havalimanı'nda, yurt dışı gelen yolcu kısmında TEM Risk Analiz görevlileri tarafından şüpheli hareketleri nedeniyle fark edilen iki kişi takibe alındı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENDİ
Irak uyruklu ve İngiltere vatandaşı oldukları belirlenen Ayman Barzan ve Hariam Barzan kardeşlerin çelişkili ifadeleri üzerine telefon ve sosyal medya hesaplarında inceleme yapıldı.
Sosyal medya hesaplarında 'PKK/YPG propagandası' yaptıkları sonucuna varılan şüpheliler gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 2 kardeş, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle' tutuklanarak cezaevine gönderildiler.