taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.273
USD
4,6103
EURO
5,4031
ALTIN
185,98
PETR
76,7500

PKK sempatizanı turistlere af yok

Muğla'daki Dalaman Havalimanı'nda gözaltına alınan Irak uyruklu İngiltere vatandaşı 2 kardeş, 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.

DHA | 06.07.2018 - 14:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dalaman Havalimanı'nda, yurt dışı gelen yolcu kısmında TEM Risk Analiz görevlileri tarafından şüpheli hareketleri nedeniyle fark edilen iki kişi takibe alındı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENDİ

Irak uyruklu ve İngiltere vatandaşı oldukları belirlenen Ayman Barzan ve Hariam Barzan kardeşlerin çelişkili ifadeleri üzerine telefon ve sosyal medya hesaplarında inceleme yapıldı.

Sosyal medya hesaplarında 'PKK/YPG propagandası' yaptıkları sonucuna varılan şüpheliler gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 2 kardeş, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları gerekçesiyle' tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

PKK sempatizanı turistlere af yok

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan yeni kabineyle ilgili detay verdi

Erdoğan yeni kabineyle ilgili detay verdi

228
Cumhur İttifakı devam edecek

Cumhur İttifakı devam edecek

78
Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

203
Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

98
Pakistan'a rekor ihracat: 4 geminin fiyatı 5 milyar dolar

Pakistan'a rekor ihracat: 4 geminin fiyatı 5 milyar dolar

113
Mahir Ünal: Bedelli çalışmaları süreçler tamamlandıktan sonra

Mahir Ünal: Bedelli çalışmaları süreçler tamamlandıktan sonra

112
Erdoğan'dan il başkanlarına tevazu hatırlatması

Erdoğan'dan il başkanlarına tevazu hatırlatması

232
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM