taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4322
Euro
6.1844
Altın
1232.89
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.386

PKK sığınağında kar suyu taşıma sistemi

Trabzon’un Tonya ilçesi kırsalında 12 metrekarelik banyo ve tuvaletin de bulunduğu terörist sığınağında, bölgedeki karın eritilerek suyun sığınağa taşınmasını sağlayan sistem olduğu belirlendi.

DHA | 03.11.2018 - 16:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber
PKK sığınağında kar suyu taşıma sistemi

Son 25 yıldır Karadeniz'e terör taşımak isteyen ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bu amacına ulaşamayan PKK, özellikle son 3 yıldır aldığı darbelerle bölgede gücünü kaybetti.

Örgütün, 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla faaliyet gösterdiği 22 teröristin tamamen etkisiz hale getirilmesiyle, bölgeye takviye gönderilen yeni grupların kış üstlenmesi yapamadan geri kaçtığı belirlendi.

Doğu Karadeniz bölgesinde birçok eyleme karışan PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor.

BANYO VE TUVALET TESPİT EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerin yanı sıra JÖH ve JOPER timlerinin ortak yürüttüğü operasyonlar kapsamında, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi Budamişkiye Yaylası kırsalında sığınak bulundu. 12 metrekarelik alanda 2 metre yükseklikteki sığınakta banyo ve tuvalet yer alması operasyondaki güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

PKK sığınağında kar suyu taşıma sistemi

Ele geçirilen ve içerisinde çok sayıda yaşam ve gıda malzemelerinin depolandığı sığınağın küçük bir ev olarak kullandığını da ortaya çıktı.

KAR SUYUNU SIĞINAĞA TAŞIYORLAR

Sığınakta soba, battaniye, mutfak malzemesi gibi pek çok gereç ele geçirilirken, bölgedeki karın eritilerek sularının da sığına kadar gelmesini sağlayan bir sistem de olduğunu saptandı. Yaşam ve gıda malzemelerinin yanı sıra ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümanın uzman ekiplerce incelemeye alındığı belirtildi.

PKK sığınağında kar suyu taşıma sistemi

Operasyonların bölgede devam ettiği, PKK’lı eski gruptan tek kalan ve bölgedeki sığınakları bildiği tahmin edilen İranlı ‘Kawa’ kod adlı teröristin ele geçirilmesi için çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü bildirildi.

PKK sığınağında kar suyu taşıma sistemi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dışişleri'nden Uganda Büyükelçiliğindeki görüntülere soruşturma

Dışişleri'nden Uganda Büyükelçiliğindeki görüntülere soruşturma

312
VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami

VAR kurallarına göre F.Bahçe'nin golü nizami

177
G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

G.Saray'dan Belhanda ve Rodrigues paylaşımı

181
Engelli vatandaşı almayan taksiciye gereken yapıldı

Engelli vatandaşı almayan taksiciye gereken yapıldı

211
Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

Sıla Gençoğlu'nun darp raporu

124
MHK'dan Fırat Aydınus'a tam not

MHK'dan Fırat Aydınus'a tam not

127
Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde Halkbank konuşuldu

Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde Halkbank konuşuldu

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM