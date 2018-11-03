PKK sığınağında kar suyu taşıma sistemi

Son 25 yıldır Karadeniz'e terör taşımak isteyen ve güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bu amacına ulaşamayan PKK, özellikle son 3 yıldır aldığı darbelerle bölgede gücünü kaybetti.

Örgütün, 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla faaliyet gösterdiği 22 teröristin tamamen etkisiz hale getirilmesiyle, bölgeye takviye gönderilen yeni grupların kış üstlenmesi yapamadan geri kaçtığı belirlendi.

Doğu Karadeniz bölgesinde birçok eyleme karışan PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor.

BANYO VE TUVALET TESPİT EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerin yanı sıra JÖH ve JOPER timlerinin ortak yürüttüğü operasyonlar kapsamında, Tonya ilçesi Kalınçam Mahallesi Budamişkiye Yaylası kırsalında sığınak bulundu. 12 metrekarelik alanda 2 metre yükseklikteki sığınakta banyo ve tuvalet yer alması operasyondaki güvenlik güçlerinin dikkatini çekti.

Ele geçirilen ve içerisinde çok sayıda yaşam ve gıda malzemelerinin depolandığı sığınağın küçük bir ev olarak kullandığını da ortaya çıktı.

KAR SUYUNU SIĞINAĞA TAŞIYORLAR

Sığınakta soba, battaniye, mutfak malzemesi gibi pek çok gereç ele geçirilirken, bölgedeki karın eritilerek sularının da sığına kadar gelmesini sağlayan bir sistem de olduğunu saptandı. Yaşam ve gıda malzemelerinin yanı sıra ele geçirilen çok sayıda örgütsel dokümanın uzman ekiplerce incelemeye alındığı belirtildi.

Operasyonların bölgede devam ettiği, PKK’lı eski gruptan tek kalan ve bölgedeki sığınakları bildiği tahmin edilen İranlı ‘Kawa’ kod adlı teröristin ele geçirilmesi için çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü bildirildi.