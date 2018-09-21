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PKK'dan temizlenen Hakkari ve Siirt'te sondaj çalışmaları

Hakkari ve Siirt'te terör operasyonlarıyla huzur ve güven ortamının sağlanmasının ardından, sondaj çalışmalarına hız verildi.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 10:04..
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PKK'dan temizlenen Hakkari ve Siirt'te sondaj çalışmaları

Güneydoğu Bölgesi'nde güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen Hakkari ve Siirt'te doğal gaz veya petrol arama çalışmalarına başlandı.

"HAKKARİ VE SİİRT'TE YENİ ARAMA BÖLGELERİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri’nde petrol ve gaz arama faaliyetlerine hız verdiklerini belirterek, “Güneydoğu’da bir takım güvenlik gerekçesiyle arama yapılamayan yerler vardı. Teknik olarak gidilmesi uygun olmayan. O kapsamda aramaları artırdık şu anda hem Hakkari’de hem Siirt’te yeni arama bölgelerimiz, sondajlarımız var.” dedi.

ŞIRNAK VE VAN'DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Terörün kökünün bölgeden kazınmasıyla yaklaşık 10 yıldır güvenlik gerekçesiyle yapılamayan sondaj çalışmaları Şırnak ve Van'da ara vermeden devam ediyor.

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