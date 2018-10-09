PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon: 105 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK’nın deşifresi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 8 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 105 kişiden 90’ının Diyarbakır’da, 4’ünün İstanbul’da, 2’sinin Van’da, 2’sinin Mersin’de, 1’inin Mardin’de, 1’inin Ankara’da, 1’inin Batman’da, 1’inin Şanlıurfa’da, 1’inin Şırnak’ta, 1’inin Elazığ’da, 1’inin de Siirt’te yakalandığı belirtildi.
HDP İL EŞ BAŞKANI DA GÖZALTINDA
Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamcı’nın da yer aldığı kaydedildi.