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PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon: 105 gözaltı

PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 105 şüpheli gözaltına alınırken, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamcı'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

İHA | 09.10.2018 - 17:26..
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Terör örgütü PKK/KCK’nın deşifresi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik 8 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonda gözaltına alınan 105 kişiden 90’ının Diyarbakır’da, 4’ünün İstanbul’da, 2’sinin Van’da, 2’sinin Mersin’de, 1’inin Mardin’de, 1’inin Ankara’da, 1’inin Batman’da, 1’inin Şanlıurfa’da, 1’inin Şırnak’ta, 1’inin Elazığ’da, 1’inin de Siirt’te yakalandığı belirtildi.

HDP İL EŞ BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alınanlar arasında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Mehmet Şerif Çamcı’nın da yer aldığı kaydedildi.

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