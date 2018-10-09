PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon: 105 gözaltı

Bakan Berat Albayrak, yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını açıkladı.

Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yok

Büyükada'da faytoncular tarafından ölüme terk edilen at, kurtarılarak hayvan barınağına götürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı tanıtım toplantısında Birlik ve beraberlik mesajı verdi.

17 yıllık Juventus kariyerinin ardından Fransız devi PSG ile anlaşan 40 yaşındaki Gianluigi Buffon, 10 yıl daha futbol oynayabileceğini söyledi.

Buffon 50 yaşına kadar oynayabilir

Real Madrid, Bayern Münih ve Manchester United teknik direktörleri devre arasını göremeden görevlerine son verilebilir.

Avrupa'da durumu kritik olan teknik direktörler

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Trump: Suudi yetkililerle henüz görüşmedim

ABD Başkanı Trump, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.