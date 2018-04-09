İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünün mühimmat taşıttığı hayvanlara yaptığı zulmün görüntülerini yayınladı.

6 Nisan tarihinde Doğubayazıt ilçesi sınırlarında SİHA'nın kaydettiği görüntülerde, teröristin silah taşıttığı katıra sopayla acımasızca vurarak işkence ettiği görülüyor.

PKK'lı teröristler hayvanlara da zulmediyor VİDEO

"İNSAN, HAYVAN AYIRMADAN ZARAR VERİYORLAR"

İçişleri Bakanlığı’ndan görüntülerle ilgili yapılan açıklamada, "Yaşanan bu olay, PKK'lı teröristlerin insan, hayvan ayırmaksızın her türlü canlıya zarar verebildiğini bir kez daha gösterdi" denilerek, bölgede kayalık alanda yürümekte zorlanan hayvanın, teröristlerce saatlerce kafasına ve ayaklarına vurularak işkenceye maruz kaldığı anlatıldı.

TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ, HAYVAN KURTARILDI

Hayvanın sırtındaki silah ve patlayıcı madde boşaltıldıktan sonra, yerlerinin belirlenmesini istemeyen teröristlerce bölgeden uzaklaştırıldı.



SİHA destekli yapılan operasyonda eylem hazırlığında olan teröristler etkisiz hale getirilirken, işkenceye maruz kalan hayvan da PKK zulmünden kurtarıldı.

Yapılan açıklamada, geçmişte bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı, 'Terörist başı Abdullah Öcalan’ın ‘Demokratik Ekolojik Toplum' söylemlerinde 'Hayvanlara dost, doğayla barışık' yalanlarını her fırsatta kullanılıyordu.