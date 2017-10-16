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PKK'lı teröristler Kerkük'te devrede

Talabani güçleri olan KYB Peşmergeleri, Irak Ordusu'nun müdahalesine dayanamayıp Kerkük'ten çekildi, PKK'lı teröristler devrede.

16.10.2017 - 13:07
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PKK'lı teröristler Kerkük'te devrede

Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri Kerkürk'te operasyonlarını sürdürüyor. Irak ordusu ile çatışabilecek gücünün bulunmadığını açıklayan peşmergeler geri çekiliyor.

PKK'lı teröristler Kerkük'te devrede

PKK'NIN KERKÜK HAMLESİ

Peşmergenin kaçışı Barzani'nin elini zora soktu. Bölgede savunma birliği neredeyse kalmayan Barzani peşmergeleri PKK'lı teröristleri devreye soktu.

PKK'lı teröristler Kerkük'te devrede

Peşmergenin çekilmesini fırsat bilen PKK Kerkük'e yığınak oluşturmaya çalışıyor. Türkiye ve Suriye sınırlarından gelen içeri gelen PKK'lı teröistler Peşmerge'den silah alan PKK'lı teröristler, ellerindeki silahlar ile kent merkezindeki bazı cadde ve sokak başlarını tutmaya başladı.

PKK'lı teröristler Kerkük'te devrede

PKK'lı teröristler Kerkük'te devrede

HAŞDİ ŞABİ'DEN PKK'YA SERT CEVAP

PKK unsurları Anayasa'ya aykırı olarak "sözde" elde edilen toprakları Irak ordusundan korumak için Kerkük meydanlarını kendine cephe edinmeye çalışıyor. Sosyal medyadan örgütlenme faaliyetleri için uğraş veren teröristlere Haşdi Şabi milisleri misliyle cevap veriyor.

Bölgeyi kendilerine siper etmeye çalışan PKK'lı teröristler ile Haşdi Şabi milisleri arasında şiddetli çatışmaları yaşandığı bölgeden gelen bilgiler arasında yer alırken, teröistlerin de peşmergeler gibi kaçışa geçtiği belirtiliyor.

PKK'lı teröristler Kerkük'te devrede

PKK'lı teröristler Kerkük'te devrede

PKK'lı teröristler Kerkük'te devrede

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