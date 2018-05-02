taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.896
USD
4,1211
EURO
4,9462
ALTIN
173,68
PETR
73,0000

PKK'lılar İsveç vatandaşını İsveç'te linç etti

İsveç'te 1 Mayıs kutlamalarında yürüyüş yapan PKK/YPG'liler bir İsveç vatandaşına saldırdı.

Haber Merkezi | 02.05.2018 - 13:48..
  1. Haberler
  2. Avrupa
PKK'lılar İsveç vatandaşını İsveç'te linç etti

İsveç'in Göteborg şehrinde 1 Mayıs kutlamaları için sokağa çıkan PKK/YPG terör örgütü yanlıları yürüyüş yaptı.

PKK'LILAR İSVEÇ'TE İSVEÇLİ'YE SALDIRDI

Yürüyüşe tepki gösteren bir İsveç vatandaşı ise saldırıya uğradı. Tek başına olan İsveçli'ye terör yanlılarından 8-10 kişi sopalarla saldırdı. Adam yere düştüğünde bile saldırmaktan geri durmayan terör yandaşları daha sonra ellerini kollarını sallayarak yollarına devam ettiler.

PKK'lılar İsveç vatandaşını linç etti VİDEO

İSVEÇ POLİSİ UYUYOR MU

Kanlar içinde kalan İsveçli'nin hastaneye giderek darp raporu aldığı öğrenilirken olay yerinde herhangi bir polis müdahalesinin olmaması ise dikkat çekti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İngiltere İçişleri Bakanı Rudd istifa etti
İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, parlamentoyu yanılttığının ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Fransa’da mecburi askerlik geliyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim kampanyasında vadettiği genç kadın ve erkeklere mecburi askerlik hayata geçiyor.
Fransız özel kuvvetleri YPG'ye destek için Suriye'de
Fransız ordusu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlarda hareketliliğini ve örgütle temaslarını artırdı.
AB'den sanal platforma 'yalan haber' çağrısı
Avrupa Birliği, Facebook, Twitter ve Google gibi sanal platformlardan temmuz ayına kadar yalan habere karşı ortak kurallar belirlemelerini istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 parti daha ittifak yaptı

4 parti daha ittifak yaptı

835
CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

CHP, Ali Babacan'a adaylık teklifi götürdü

207
Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

Fatih Erbakan'dan SP yönetimine sert sözler

177
Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

Haydar Baş vaatlerini açıklamaya başladı

187
Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

Bülent Arınç'ın aklındaki Erdoğan anketi

236
Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi

92
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM