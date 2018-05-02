PKK'lılar İsveç vatandaşını İsveç'te linç etti

İsveç'in Göteborg şehrinde 1 Mayıs kutlamaları için sokağa çıkan PKK/YPG terör örgütü yanlıları yürüyüş yaptı.

PKK'LILAR İSVEÇ'TE İSVEÇLİ'YE SALDIRDI

Yürüyüşe tepki gösteren bir İsveç vatandaşı ise saldırıya uğradı. Tek başına olan İsveçli'ye terör yanlılarından 8-10 kişi sopalarla saldırdı. Adam yere düştüğünde bile saldırmaktan geri durmayan terör yandaşları daha sonra ellerini kollarını sallayarak yollarına devam ettiler.

PKK'lılar İsveç vatandaşını linç etti VİDEO

İSVEÇ POLİSİ UYUYOR MU

Kanlar içinde kalan İsveçli'nin hastaneye giderek darp raporu aldığı öğrenilirken olay yerinde herhangi bir polis müdahalesinin olmaması ise dikkat çekti.