PKK'lılara üzülen CHP'li Mehmet Bekaroğlu açıklama yaptı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Muğla'da yakalanan PKK'lı teröristlerin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak yaşananları "rezalet" olarak nitelendirmişti.

"VAHŞETMİŞ..."

"Bu vahşeti alkışlayanlar değil vatansever, insan bile olamazlar. Hukuk dışılıkla, vahşetle ülke, birlik, beraberlik korunamaz." diyen Bekaroğlu, gelen tepkiler üzerine bir açıklama daha yapmak zorunda kaldı.

"FOTOĞRAFLARIN YAYINLANMASI YANLIŞ"

Twitter hesabından açıklama yapan Bekaroğlu, kendisinin ve partisinin terörle mücadelede devletin yanında olduğunu ifade etti.

CHP'li vekil, teröre karşı birlik mesajı verdikten sonra teröristlerin fotoğraflarının paylaşılmasının yanlış olduğunu bir kez daha söyledi.

Bekaroğlu, şunları söyledi: "Ben ve partim terörle mücadelede devletin yanındayız, her türlü desteği veriyoruz. Öldürülen ya da yakalanan terör zanlılarının uygunsuz; çıplak ya da parçalanmış fotoğraflarının yayınlanması yanlıştır."