PKK'lıların tahrip ettiği Kurşunlu Camii restore ediliyor

Sur'da 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybettiği, polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Adem Erdur'un şehit edildiği saldırının ardından terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Bayrak-12 Sur Müşterek Özel Birlik Operasyonu" 103'üncü gününde 9 Mart 2016'da başarıyla tamamlanmıştı.

Tarihi surları ve Hevsel Bahçeleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, farklı medeniyetler ve dönemlere ait cami, kilise, kale, han, ev, çarşı ve köprü olmak üzere 612 kültür varlığı bulunan Sur'da operasyonlarla sıkıştırılan PKK'lı teröristler, tarihi dokuya da zarar vermişti.

TERÖRİSTLER CAMİYİ KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

İlçe, tarihi Hazreti Süleyman, Nasuh Paşa, Fatih Paşa, Arap Şeyh, Hacı Hamit ve Hasırlı camileri ile kentteki kiliseler, çevrelerine teröristlerce kazılan çukurlar, kurulan barikatlar ve tuzaklanan patlayıcılar nedeniyle hasar görmüştü.

Teröristlerin "üs" gibi kullandığı, dönemin Diyarbakır Valisi Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan 500 yıllık Fatih Paşa Camisi de kullanılamaz hale gelen yerler arasında bulunuyordu

Orijinal kapısı tamamen yanan, şadırvanı yıkılan, imam odası, daha önce medrese olarak kullanılan bölümü ile altın varaklı minberi kullanılamaz hale gelen caminin, teröristlerce ateşe verilmeden önce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda kapı, duvar ve camları da zarar gördü.

RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarının ardından teröristlerden temizlenen Sur'da terörden zarar gören 17 eserden aralarında Hasırlı Mescidi, Protestan Kilisesi ve Arap Şeyh Camisi'nin de bulunduğu 7'sinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlanırken, 10 eserin restorasyonu ise sürüyor.

Fatih Paşa Camisi'nde yüzde 70'lik fiziki gerçekleşmeye ulaşılan restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanarak, tarihi caminin gelecek yıl ibadete açılması planlanıyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HİÇBİR KUTSALININ OLMADIĞINU BU CAMİ ÜZERİNDE GÖRDÜK"

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, AA muhabirine, Fatih Paşa Camisi'nin şehrin önemli simgelerinden olduğunu, dönemin Diyarbakır Valisi Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından 1516-1521 yılları arasında yapıldığını söyledi.

Sur'da 3 yıl önce yaşanan terör saldırılarına değinen Çiftçi, "Maalesef çukur olaylarında terör örgütü tarafından burası bir mevzi olarak kullanılmış. Hiçbir değere, hiçbir kutsala saygı gösterilmeden neredeyse içeride hiçbir şey bırakılmayacak şekilde yakılmış, yıkılmış, kurşunlanmış bir halde güvenlik güçlerimiz tarafından geri alındı." dedi.

Çiftçi, restorasyon çalışmalarının yaklaşık 2 yıldır devam ettiğini anımsatarak, caminin adeta taş taş, ilmek ilmek tarihe ve aslına uygun bir şekilde yeniden restore edilmeye çalışıldığını vurguladı.

"Önemli bir mesafe alındı, inşallah 2018 yılının sonuna kadar restorasyon işlemi tamamlanacak ve camimiz tekrar ibadete açılacak." diyen Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Terör örgütünün hiçbir kutsalının olmadığını, sadece tarihi değil, kültürü, dini değerleri istismar ettiğini bu cami üzerinde de gördük. Cami güvenlik güçleri tarafından alındığında içerisinde her türlü pisliğin olduğu, hiçbir değere saygının olmadığı, Kur'anların yakıldığı bir ortam mevcuttu. Örgütün aslında Müslümanlık, din ve diyanetle hiçbir alakasının olmadığının açık bir göstergesidir bu cami. Maalesef bu cami yıkıldı, yakıldı, kurşunlandı ama biz bu cami ile tekrar Diyarbakır'ın o güzel kültürünü, değerlerini, tarihini, dini değerlerini restorasyonla inşa edeceğiz. Camideki izlerin bir kısmı, terör örgütünün ne kadar dine, tarihe, kültüre ve değerlere karşı olduğunun nişanesi olarak kalacak."